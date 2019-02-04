Україна визнала Гуайдо очільником єдиної легітимної влади Венесуели - Національної асамблеї



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Низка країн ЄС визнали Хуано Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Київ закликає провести в Венесуелі демократичні вибори

Україна закликає запобігти розв'язанню політичної кризи в Венесуелі силовими методами і провести демократичні вибори. Про це в понеділок, 4 лютого, повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, пише УНІАН.

«Україна визнає Хуана Гуайдо главою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели - Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції. Тому від нього та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного управління в країні, зокрема шляхом досягнення домовленостей про проведення демократичних і сертифікованих міжнародними спостерігачами виборів», - підкреслила Зеленко.

«Україна закликає робити все можливе для запобігання силових методів розв'язання політичної кризи і, як наслідок, протидії економічній катастрофі, яка вже призводить до гуманітарних проблем і страждань венесуельського народу», - сказала представник МЗС.

Як повідомлялося, сьогодні Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Раніше низка держав ЄС висунули ультиматум: якщо Мадуро до кінця минулого тижня не скличе дострокові вибори, вони визнають Гуайдо тимчасовим легітимним президентом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.