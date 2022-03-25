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    Економіка та фінанси

    єПідтримка: скільки українців вже отримали допомогу в 6,5 тис. грн

    Українці почали отримувати допомогу від держави - єПідтримка: скільки українців вже отримали допомогу в 6,5 тис. грн
    Українці почали отримувати допомогу від держави

    Українці, які втратили роботу через війну, отримають виплати від держави

    Виплату в розмірі 6,5 тис. грн у рамках програми єПідтримка отримали вже понад 500 тис. громадян України. По це у повідомив у своєму зверненні міністр фінансів України Сергій Марченко.

    «У цей складний час ми як держава продовжуємо виконувати взяті на себе зобов’язання. Здійснюються всі захищені виплати: пенсії, зарплати, соціальні виплати. Запевняю, громадяни і надалі будуть їх отримувати! Особлива увага приділена підтримці тих, хто через варварську війну втратив роботу чи був вимушений покинути домівки. Вже розпочались виплати 6,5 тис. грн у рамках програми єПідтримка. Виплати отримали вже більше 500 тисяч українців», — повідомив Марченко.

    Міністр підкреслив, що всі органи виконавчої влади, підпорядковані Мінфіну (Державна казначейська служба, Державна податкова служба, Державна митна служба), працюють у тісній кооперації та продовжують виконувати свої функції в режимі воєнного стану.

    Марченко також звернувся Окремо звертаюсь до міжнародних партнерів України: «Безкарність тільки підштовхує Росію до подальшої агресії. Тому для найскорішої перемоги, Україна потребує більш рішучої підтримки від вас: фінансової, військової, гуманітарної, санаційної».

    Як повідомлялося, через війну близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні.

    Уряд запроваджує безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

    Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

    Читайте також: В Україні запрацює комплексна програма підтримки для тих, хто втратив житло у війні


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    єПідтримка: скільки українців вже отримали допомогу в 6,5 тис. грн