єПідтримка: скільки українців вже отримали допомогу в 6,5 тис. грн

Українці, які втратили роботу через війну, отримають виплати від держави

Виплату в розмірі 6,5 тис. грн у рамках програми єПідтримка отримали вже понад 500 тис. громадян України. По це у повідомив у своєму зверненні міністр фінансів України Сергій Марченко.

«У цей складний час ми як держава продовжуємо виконувати взяті на себе зобов’язання. Здійснюються всі захищені виплати: пенсії, зарплати, соціальні виплати. Запевняю, громадяни і надалі будуть їх отримувати! Особлива увага приділена підтримці тих, хто через варварську війну втратив роботу чи був вимушений покинути домівки. Вже розпочались виплати 6,5 тис. грн у рамках програми єПідтримка. Виплати отримали вже більше 500 тисяч українців», — повідомив Марченко.

Міністр підкреслив, що всі органи виконавчої влади, підпорядковані Мінфіну (Державна казначейська служба, Державна податкова служба, Державна митна служба), працюють у тісній кооперації та продовжують виконувати свої функції в режимі воєнного стану.

Марченко також звернувся Окремо звертаюсь до міжнародних партнерів України: «Безкарність тільки підштовхує Росію до подальшої агресії. Тому для найскорішої перемоги, Україна потребує більш рішучої підтримки від вас: фінансової, військової, гуманітарної, санаційної».

Як повідомлялося, через війну близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні.

Уряд запроваджує безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.



