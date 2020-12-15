ЄС виділить бідним країнам $600 млн на вакцини від Covid-19

Один мільярд доз вакцин стане доступним для людей у країнах із низьким і середнім рівнем доходів

Європейський Союз планує виділити близько $600 млн країнам із низьким та середнім рівнем доходів для закупівлі вакцин від коронавірусу в межах глобального механізму COVAX. Про це повідомили в пресслужбі Єврокомісії.

Вакцини закуповуватиме та доставлятиме ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров’я.



«Спільна підтримка Європейської комісії та ЄІБ розміром $600 млн дасть змогу COVAX за найкоротші терміни зробити один мільярд доз вакцин доступним для людей у країнах із низьким і середнім рівнем доходів», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Частину закупленої вакцини від коронавірусу Європейський Союз може передати бідним країнам. Зараз розглядають питання передачі близько 5% – це 65 млн доз.

COVAX – це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти Covid-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

Раніше у ВООЗ заявили, що щеплення від коронавірусу не скасовує базових правил під час пандемії – носіння маски та дотримання дистанції.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

Також 14 грудня вакцинація розпочалася в Канаді, в провінціях Онтаріо та Квебек, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.