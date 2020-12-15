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    ЄС виділить бідним країнам $600 млн на вакцини від Covid-19

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    <span>Вакцини закуповуватиме та доставлятиме ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров'я</span> - ЄС виділить бідним країнам $600 млн на вакцини від Covid-19
    Вакцини закуповуватиме та доставлятиме ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров'я
    Фото: flickr

    Один мільярд доз вакцин стане доступним для людей у країнах із низьким і середнім рівнем доходів

    Європейський Союз планує виділити близько $600 млн країнам із низьким та середнім рівнем доходів для закупівлі вакцин від коронавірусу в межах глобального механізму COVAX. Про це повідомили в пресслужбі Єврокомісії.

    Вакцини закуповуватиме та доставлятиме ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров’я.

    «Спільна підтримка Європейської комісії та ЄІБ розміром $600 млн дасть змогу COVAX за найкоротші терміни зробити один мільярд доз вакцин доступним для людей у країнах із низьким і середнім рівнем доходів», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

    Частину закупленої вакцини від коронавірусу Європейський Союз може передати бідним країнам. Зараз розглядають питання передачі близько 5% –  це 65 млн доз.

    COVAX – це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти Covid-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

    Раніше у ВООЗ заявили, що щеплення від коронавірусу не скасовує базових правил під час пандемії – носіння маски та дотримання дистанції.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан. 

    14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США.  Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

    Також 14 грудня вакцинація розпочалася в Канаді, в провінціях Онтаріо та Квебек, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Теги: ЄС фінансування Урсула фон дер Ляєн коронавірус
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