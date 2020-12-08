«Це найкращий подарунок». 90-річна британка першою у світі вакцинувалась від коронавірусу – відео дня

Маргарет Кінан: Не бійтеся вакцини, якщо я змогла вколоти її у свої 90 років, то і ви зможете

Велика Британія першою розпочала масову вакцинацію від коронавірусу, щеплення проводиться серед основних груп ризику

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

Кінан зробили щеплення у 6:30 ранку за місцевим часом (8:30 за Києвом) в університетській лікарні Ковентрі. Це був перший у світі випадок введення вакцини після клінічних досліджень.

Через 21 день Кінан отримає ще один укол і тоді вакцинація вважатиметься остаточно завершеною.

«Для мене велика честь стати першою вакцинованою, це найкращий подарунок на день народження з усіх можливих. Я нарешті зможу провести час зі своєю сім'єю і друзями в новому році після того, як більшу частину цього року провела на самоті», − зазначила вона.

Жінка закликала не боятися вакцинуватися від коронавірусу, зазначивши, що якщо вона нормально перенесла щеплення у свої 90 років, то і інші люди теж зможуть.

«Не бійтеся вакцини, якщо я змогла вколоти її у свої 90 років, то і ви зможете», – закликала Кінан.

Уряд Великої Британії вже придбав 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, що вистачить для щеплення 20 мільйонів людей або третини населення країни. Особливістю вакцини є необхідність її зберігання при наднизьких температурах.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.



