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    «Це найкращий подарунок». 90-річна британка першою у світі вакцинувалась від коронавірусу – відео дня

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    Маргарет Кінан:&nbsp;Не бійтеся вакцини, якщо я змогла вколоти її у свої 90 років, то і ви зможете - «Це найкращий подарунок». 90-річна британка першою у світі вакцинувалась від коронавірусу – відео дня
    Маргарет Кінан: Не бійтеся вакцини, якщо я змогла вколоти її у свої 90 років, то і ви зможете
    Фото: NHSEngland

    Велика Британія першою розпочала масову вакцинацію від коронавірусу, щеплення проводиться серед основних груп ризику

    Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан. 

    Кінан зробили щеплення у 6:30 ранку за місцевим часом (8:30 за Києвом) в університетській лікарні Ковентрі. Це був перший у світі випадок введення вакцини після клінічних досліджень. 

    Через 21 день Кінан отримає ще один укол і тоді вакцинація вважатиметься остаточно завершеною.

    «Для мене велика честь стати першою вакцинованою, це найкращий подарунок на день народження з усіх можливих. Я нарешті зможу провести час зі своєю сім'єю і друзями в новому році після того, як більшу частину цього року провела на самоті», − зазначила вона.

    Жінка закликала не боятися вакцинуватися від коронавірусу, зазначивши, що якщо вона нормально перенесла щеплення у свої 90 років, то і інші люди теж зможуть.

    «Не бійтеся вакцини, якщо я змогла вколоти її у свої 90 років, то і ви зможете»,  – закликала Кінан.

    Уряд Великої Британії вже придбав 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, що вистачить для щеплення 20 мільйонів людей або третини населення країни. Особливістю вакцини є необхідність її зберігання при наднизьких температурах.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

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    Теги: Велика Британія вакцинація коронавірус
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