Канада почала масову вакцинацію від коронавірусу

Вакцинація розпочалася в провінціях Онтаріо та Квебек, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу

У Канаді зробили перші щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech. Про це повідомляє Globalnews.

Перше щеплення від Covid-19 отримали літня жінка з групи ризику в Квебеку та працівниця будинку для людей похилого віку у Торонто.

Станом на 15 грудня у Канаді зареєстровано понад 460 тисяч заражень коронавірусом, від ускладнень померли понад 13553 пацієнти.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.