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    Канада почала масову вакцинацію від коронавірусу

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    Щеплення проводиться вакциною Pfizer/BioNTech (ілюстративне фото) - Канада почала масову вакцинацію від коронавірусу
    Щеплення проводиться вакциною Pfizer/BioNTech (ілюстративне фото)
    Фото: U.S. Secretary of Defense/Flickr

    Вакцинація розпочалася в провінціях Онтаріо та Квебек, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу

    У Канаді зробили перші щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech. Про це повідомляє Globalnews.

    Перше щеплення від Covid-19 отримали літня жінка з групи ризику в Квебеку та працівниця будинку для людей похилого віку у Торонто.

    Станом на 15 грудня у Канаді зареєстровано понад 460 тисяч заражень коронавірусом, від ускладнень померли понад 13553 пацієнти. 

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан. 

    14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США.  Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: Канада вакцинація коронавірус
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