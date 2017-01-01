ЄС виділить на відновлення Донбасу 50 млн євро

Кабмін схвалив підписання відповідної угоди з ЄС

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 6 грудня, схвалив підписання угоди з Європейським союзом «Підтримка ЄС для Сходу України», яка передбачає виділення 50 млн євро на відновлення Донбасу. Кошти має бути виділено на заходи, спрямовані на відновлення миру, на економічне та соціальне відновлення на підконтрольних територіях



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Зруйнований війною Донбас

Кабмін схвалив підписання відповідної угоди з ЄС

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 6 грудня, схвалив підписання угоди з Європейським союзом «Підтримка ЄС для Сходу України», яка передбачає виділення 50 млн євро на відновлення Донбасу.

Кошти має бути виділено на заходи, спрямовані на відновлення миру, на економічне та соціальне відновлення на підконтрольних територіях Луганської та Донецької областей, передає 112.ua.

Кабмін уповноважив віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе підписати документ. Підписання відбудеться 8 грудня у Брюсселі під час візиту урядової делегації для участі у четвертому засіданні Ради асоціації між Україною і ЄС.

Нагадаємо, що минулого року Європейська комісія виділила 26,4 млн євро на відновлення Донбасу. Як правило, допомога з боку ЄС надається через партнерські гуманітарні організації, що надають життєво необхідну гуманітарну допомогу найбільш незахищеним та найбільш ураженим конфліктом людям на сході України.

Як повідомлялося, Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй заявила про рішення припинити надання продовольства та іншої гуманітарної допомоги жителям України, яких зачепив конфлікт на Донбасі.