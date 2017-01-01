Продовольча програма ООН припиняє надання допомоги на Донбасі

Рішення про припинення постачання допомоги на схід України у наступні прийнто у зв'язку з браком фінансування

Всесвітня продовольча програма (ВПП) Організації Об'єднаних Націй заявила про рішення припинити надання продовольства та іншої гуманітарної допомоги жителям України, яких зачепив конфлікт на Донбасі. Речник гуманітарної організації у вівторок, 5 грудня, повідомив, що припинення постачання допомоги на схід України у наступні два місяці



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Жителі Донбасу не отримуватимуть допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН

Рішення про припинення постачання допомоги на схід України у наступні прийнто у зв'язку з браком фінансування

Всесвітня продовольча програма (ВПП) Організації Об'єднаних Націй заявила про рішення припинити надання продовольства та іншої гуманітарної допомоги жителям України, яких зачепив конфлікт на Донбасі.

Речник гуманітарної організації у вівторок, 5 грудня, повідомив, що припинення постачання допомоги на схід України у наступні два місяці відбудеться у зв'язку з браком фінансування ВПП. За словами речника, через проблеми з коштами для організації ставало дедалі складніше продовжувати реалізовувати свої програми в Україні, інформує Reuters.

ВПП продовжуватиме свою діяльність в обмеженому режимі на сході України щонайменше до середини 2018-го року та буде й надалі стежити за ситуацією в країні, наголосив речник організації.

Всесвітня продовольча програма є структурним підрозділом ООН та найбільшою в світі гуманітарною організацією.

Раніше гуманітарний координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер повідомив, що гуманітарні організації потребують 187 млн доларів для надання допомоги та захисту 2,3 млн українців, які проживають на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу та вздовж лінії розмежування.

Джерело: DW