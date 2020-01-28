ЄС виділить українським фермерам €26 мільйонів



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Допомога від Євросоюзу буде спрямована на підтримку ключових напрямків розвитку сільськогосподарського сектору

У Брюсселі перед початком пленарної сесії 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбулася церемонія підписання угоди між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу «Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні».

Від уряду України угоду підписав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, від Європейської комісії – комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Документ має на меті залучення допомоги Європейського Союзу для сприяння розвитку в Україні більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектору, орієнтованого на зростання та сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств, а також малих і середніх підприємств.

Загальний внесок ЄС в рамках угоди становить 26 млн євро.

Ця допомога від Євросоюзу буде спрямована на підтримку ключових напрямків розвитку сільськогосподарського сектору.

Серед них, зокрема, підтримка земельної реформи шляхом об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, реформи установ та системи землекористування.

Другий напрямок - проведення інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій. Угода передбачає також зміцнення цільових ланцюгів вартості в сільському господарстві та забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом запровадження грантових програм.

Джерело: Укрінформ