Кабмін призначив нового директора у Фонд сострахування



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Олена Дума стала директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

Олена Дума до листопада 2019 року очолювала Департамент управління майном і зв'язків з громадськістю Міненерго

Кабінет міністрів затвердив призначення Олени Думи директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль.



Він також розповів, що відповідне розпорядження №34-р від 24 січня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Заступник міністра соціальної політики також зазначив, що профільний парламентський комітет погодив цю кандидатуру ще 17 січня, після чого пакет документів був поданий на розгляд уряду.

Згідно з даними реєстру електронних декларацій, Олена Дума до листопада 2019 року очолювала Департамент управління майном і зв'язків з громадськістю Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Вона також займає керівні посади в трьох громадських організаціях:

Всеукраїнська профспілка «Рідна земля»,

Федерації профспілок України «Профспілковий наступ»,

Всеукраїнська профспілка учасників бойових дій, волонтерів, ветеранів та членів їх сімей.

Як повідомлялося, правління Фонду соціального страхування з листопада 2019 року очолив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування України поінформував, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

У ФСС поінформували, що виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат ФСС не відповідає дійсності та гарантували поновлення виплат.

Того ж дня, 20 листопада, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

Як зазначив Коваль, «державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування».

У ФССУ цю інформацію спростували та повідомили, що працюють у штатному режимі.

26 листопада Коваль повідомив, що Мінсоцполітики ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для прийняття урядом.

27 листопада заступник міністра соціальної політики повідомив, що Євген Баженков не є директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і реєстрація про його поновлення на посаді скасована.