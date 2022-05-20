ЄС вивчає варіанти передачі заморожених активів росіян УкраїнІ

Фон дер Ляєн виступає за поєднання довгострокової реконструкції України з реформами, необхідними для її приєднання до Європейського Союзу

Європейський союз вивчає способи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відновлення України після війни. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Про це повідомляє Reuters.

«Наші юристи інтенсивно працюють над пошуком можливих способів використання заморожених активів олігархів для відновлення України. Я думаю, що Росія також повинна внести свій внесок», – додала глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також сказала, що виступає за поєднання довгострокової реконструкції України з реформами, необхідними для її приєднання до Європейського Союзу.

«Процес вступу багато в чому залежить від того, як поведе себе та що робить кандидат. Україна хоче вступити до ЄС будь-якою ціною, а це означає, що мотивація є великою для проведення необхідних реформ. Ми повинні будемо співфінансувати відбудову України... Є сенс одночасно займатися реформами, наприклад, протидії корупції чи розбудові верховенства права», – сказала вона.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що ідею передачі заморожених російських активів для фінансування відновлення України активно обговорює в G7 і Євросоюзі. Він повідомив, що політично відкритий для ідеї конфіскації валютних резервів російського центрального банку.

Нагадаємо, що зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

Посол України в Німеччині наголосив, що якщо Україна буде у складі НАТО, ризик ядерної війни зменшиться.

Раніше повідомлялося, що Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт, який пропонує не виконувати в Росії рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесені після 16 березня 2022 року – дати виключення країни з Ради Європи у зв'язку з війною проти України.