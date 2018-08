ЄС закликав Росію негайно звільнити Сенцова

Голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що стан здоров'я Сенцова швидко погіршується

Європейський союз закликав Росію негайно звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже сто днів, та інших незаконно затриманих українців.

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Twitter.

«Сто днів голодування у в'язниці, стан здоров'я Олега Сенцова швидко погіршується. ЄС закликає Росію негайно звільнити його та всіх незаконно затриманих українських громадян у Росії та на Кримському півострові», - заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

