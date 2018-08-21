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    ЄС закликав Росію негайно звільнити Сенцова

    • Розсилка
    Олег Сенцов - ЄС закликав Росію негайно звільнити Сенцова
    Олег Сенцов

    Голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що стан здоров'я Сенцова швидко погіршується

    Європейський союз закликав Росію негайно звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже сто днів, та інших незаконно затриманих українців.

    Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Twitter.

    «Сто днів голодування у в'язниці, стан здоров'я Олега Сенцова швидко погіршується. ЄС закликає Росію негайно звільнити його та всіх незаконно затриманих українських громадян у Росії та на Кримському півострові», - заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

    Як відомо, президент Петро Порошенко заявив, що весь світ вимагає звільнення з російської колонії Сенцова, який голодує вже сто днів. Президент підкреслив, що на кожній зустрічі з міжнародними лідерами він заводить мову про звільнення українських бранців.

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