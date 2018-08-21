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    Порошенко заявив, що весь світ вимагає звільнення Сенцова

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    Порошенко заявив, що весь світ вимагає звільнення Сенцова

    За словами президента, на кожній зустрічі з міжнародними лідерами він заводить мову про звільнення українських бранців

    Президент Петро Порошенко заявив, що весь світ вимагає звільнення з російської колонії українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже сто днів.

    Про це президент написав 21 серпня у Twitter.

    «Сьогодні весь світ промовляє ім’я Олега Сенцова. Промовляє, вимагаючи його звільнення», - зазначив Порошенко.

    Президент підкреслив, що на кожній зустрічі з міжнародними лідерами він заводить мову про звільнення українських бранців.

    «Немає жодних міжнародних переговорів, жодної зустрічі, коли б я не звертався до світових лідерів, закликаючи їх активніше тиснути на Кремль аби звільнити Олега та всіх наших бранців», - заявив Порошенко.

    Нагадаємо, відповідальний секретар громадської наглядової комісії Москви Іван Мельников повідомив, що Сенцова, який голодує вже 100 днів, почнуть примусово годувати у разі, якщо відмова від їжі загрожуватиме його життю.

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