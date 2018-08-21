Порошенко заявив, що весь світ вимагає звільнення Сенцова



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За словами президента, на кожній зустрічі з міжнародними лідерами він заводить мову про звільнення українських бранців

Президент Петро Порошенко заявив, що весь світ вимагає звільнення з російської колонії українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже сто днів.

Про це президент написав 21 серпня у Twitter.

«Сьогодні весь світ промовляє ім’я Олега Сенцова. Промовляє, вимагаючи його звільнення», - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що на кожній зустрічі з міжнародними лідерами він заводить мову про звільнення українських бранців.

«Немає жодних міжнародних переговорів, жодної зустрічі, коли б я не звертався до світових лідерів, закликаючи їх активніше тиснути на Кремль аби звільнити Олега та всіх наших бранців», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, відповідальний секретар громадської наглядової комісії Москви Іван Мельников повідомив, що Сенцова, який голодує вже 100 днів, почнуть примусово годувати у разі, якщо відмова від їжі загрожуватиме його життю.