ЄСПЛ оштрафував Словенію за російськомовного перекладача для литовця



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ЄСПЛ наказав владі Словенії виплатити компенсацію литовському грабіжникові в розмірі 8900 євро

Європейський суд з прав людини ухвалив, що Словенія порушила права засудженого за пограбування банку литовця, призначивши йому перекладача російською, а не литовською мовою. ЄСПЛ наказав владі Словенії виплатити компенсацію литовському грабіжникові банку в розмірі 8900 євро, повідомляє Delfi.

Зокрема, зазначено, що Словенія повинна буде виплатити засудженому за пограбування банку Данасу Візгірді компенсацію моральної шкоди в розмірі 6400 євро і ще 2500 євро для покриття витрат на судовий розгляд.

Страсбурзький суд відхилив як необґрунтовані пояснення словенського уряду, що російський перекладач був призначений тому, що в Литві російська мова нібито широко використовується.

«Уряд Словенії не надав ніяких інших пояснень, чому з призначенням йому перекладача служби визнали, що знання російської мови Д. Візгірди є достатнім», - йдеться в заяві суду.

Суд постановив, що словенські відомства до прийняття рішення зобов'язані були з'ясувати, чи добре знає заявник російську мову.

Данас Візгірда був заарештований і притягнутий до кримінальної відповідальності у 2002 році за участь у пограбуванні банку в Словенії. Литовцеві надали російського перекладача, протягом усього кримінального процесу йому надавалися документи, перекладені російською мовою, включаючи поліцейське розслідування, обвинувальний акт і судовий процес.

Візгірда був засуджений на 8 років позбавлення волі. Його апеляційна скарга була відхилена.