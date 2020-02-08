  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В уряді готуються згортати люстрацію, бо вона суперечить європейським стандартам

    • Розсилка
    Люстрація була ідеологічно правильною, а юридично &ndash; ні, - міністр - В уряді готуються згортати люстрацію, бо вона суперечить європейським стандартам
    Люстрація була ідеологічно правильною, а юридично – ні, - міністр

    Денис Малюська: Ймовірно будемо виплачувати компенсації тим, хто був люстрований з порушенням

    Міністр юстиції Денис Малюська стверджує в інтерв’ю «Главкому», що зараз в Україні чекають рішення Великої палати Європейського суду з прав людини щодо проведеної люстрації.

    Нагадаємо, ЄСПЛ в жовтні минулого прийняв рішення щодо невідповідності закону «Про очищення влади» Конвенції з захисту прав людини. Такий вердикт було винесено в рамках справи «Полях та інші проти України», відкритої за позовами п’яти колишніх українських посадовців.

    За словами Малюські, рішення Великої палати буде відоме протягом найближчого місяця.

    Урядовець визнає, якщо у Європі знову скажуть, що в Україні люстрували чиновників з порушення Європейської конвенції, то ймовірно доведеться їм виплачувати компенсації.

    Також міністр нагадав, що закон про люстрацію перебуває на розгляді в Конституційному Суді, тому може виникнути ще одна проблема. «За Європейською конвенцією і Європейським судом у нас вже цілком очевидна вималювалась проблема. Будемо виходити з законодавчою ініціативою врегулювання, з одного боку, нового обсягу люстрації з врахуванням рішень Конституційного Суду і Європейської конвенції. З іншого боку, він має врегулювати перехідні механізми – що робити з вже люстрованими. Поновлювати їх на посадах чи ні? Чи виплачувати їм компенсації? Якщо так – якого обсягу? Все це потребує врегулювання», - наголошує урядовець.

    За словами міністра, наша люстрація від початку була надто широкою. «Я розумію, що була проблема перезавантаження влади, я чітко усвідомлюю: владу потрібно було перезавантажувати, міняти керівників. Та люстрація була ідеологічно правильною, а юридично – ні», - запевняє посадовець.

    Нагадаємо, у жовтні минулого року Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну, окрім компенсації судових витрат, виплатити кожному з позивачів по п’ять тисяч євро відшкодування моральної шкоди. Міністр Малюська заявив, що Україна оскаржить це рішення, і наголосив, що з нього незрозуміло, як само треба змінювати закон, аби він відповідав європейським нормам.

    Читайте також:

    суд міністр люстрація ЄСПЛ закон Україна влада Денис Малюська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ