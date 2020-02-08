В уряді готуються згортати люстрацію, бо вона суперечить європейським стандартам



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Люстрація була ідеологічно правильною, а юридично – ні, - міністр

Денис Малюська: Ймовірно будемо виплачувати компенсації тим, хто був люстрований з порушенням

Міністр юстиції Денис Малюська стверджує в інтерв’ю «Главкому», що зараз в Україні чекають рішення Великої палати Європейського суду з прав людини щодо проведеної люстрації.

Нагадаємо, ЄСПЛ в жовтні минулого прийняв рішення щодо невідповідності закону «Про очищення влади» Конвенції з захисту прав людини. Такий вердикт було винесено в рамках справи «Полях та інші проти України», відкритої за позовами п’яти колишніх українських посадовців.

За словами Малюські, рішення Великої палати буде відоме протягом найближчого місяця.

Урядовець визнає, якщо у Європі знову скажуть, що в Україні люстрували чиновників з порушення Європейської конвенції, то ймовірно доведеться їм виплачувати компенсації.

Також міністр нагадав, що закон про люстрацію перебуває на розгляді в Конституційному Суді, тому може виникнути ще одна проблема. «За Європейською конвенцією і Європейським судом у нас вже цілком очевидна вималювалась проблема. Будемо виходити з законодавчою ініціативою врегулювання, з одного боку, нового обсягу люстрації з врахуванням рішень Конституційного Суду і Європейської конвенції. З іншого боку, він має врегулювати перехідні механізми – що робити з вже люстрованими. Поновлювати їх на посадах чи ні? Чи виплачувати їм компенсації? Якщо так – якого обсягу? Все це потребує врегулювання», - наголошує урядовець.

За словами міністра, наша люстрація від початку була надто широкою. «Я розумію, що була проблема перезавантаження влади, я чітко усвідомлюю: владу потрібно було перезавантажувати, міняти керівників. Та люстрація була ідеологічно правильною, а юридично – ні», - запевняє посадовець.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну, окрім компенсації судових витрат, виплатити кожному з позивачів по п’ять тисяч євро відшкодування моральної шкоди. Міністр Малюська заявив, що Україна оскаржить це рішення, і наголосив, що з нього незрозуміло, як само треба змінювати закон, аби він відповідав європейським нормам.

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