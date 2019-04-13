Jet Airways припиняє всі міжнародні рейси до понеділка



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Jet Airways має борги на суму більше ніж $ 1 мільярд

Індійський авіаперевізник Jet Airways оголосив про призупинення виконання всіх рейсів до понеділка через фінансові негаразди.

Про це інформує BBC.

«Пасажири в Індії та в усьому світі перебувають в очікуванні свого рейсу після того, як компанія Jet Airways призупинила виконання всіх міжнародних авіарейсів«, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рейси з Лондона, Парижа, Амстердама та інших міст призупинені на тлі побоювань щодо виживання найбільшої приватної авіакомпанії Індії.

Авіакомпанія скасувала всі міжнародні рейси до понеділка, коли керівництво авіаперевізника проведе зустріч зі своїми кредиторами, щоб спробувати забезпечити подальше фінансування.

Jet Airways має борги на суму більше ніж $ 1 мільярд.

У четвер авіакомпанія вже змушена була посадити 10 літаків за несплачені борги лізинговим компаніям.