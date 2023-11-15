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Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
«Приємно констатувати, що колеги з ЄС відзначають позитивні зрушення в напрацюваннях України, у тому числі у сфері фінансового контролю», – Алла Басалаєва
фото: Державна аудиторська служба України

8 листопада оприлюднено офіційний звіт Європейської комісії «Україна 2023»

Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби щодо напрацювань та адаптації інструментів захисту фінансових інтересів до стандартів ЄС.

Про це йдеться у висновках які увійшли у доповідь 2023 року щодо вступу України в ЄС.

Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва наголосила на важливості подальшої співпраці та взаємодії з європейськими колегами для запровадження в Україні ефективних сучасних інструментів фінансового контролю на зразок діючих у країнах ЄС.

«Приємно констатувати, що колеги з ЄС відзначають позитивні зрушення в напрацюваннях України, у тому числі у сфері фінансового контролю. Це важливий напрямок, як для нашої економіки, так і наших партнерів, які всебічно підтримують Україну в цей непростий час. Держаудитслужба як Національний контактний пункт із організації взаємодії з OLAF (Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству) буде й надалі надавати всю необхідну допомогу європейським колегам та напрацьовувати дієві механізми для запровадження ефективних сучасних інструментів фінансового контролю на зразок тих, що діють в ЄС», – зазначила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

8 листопада оприлюднено офіційний звіт Європейської комісії «Україна 2023» щодо прогресу нашої країни з впровадження протягом року важливих реформ, які наближають всі сфери національної економіки до стандартів ЄС.

Теги: Держаудитслужба Алла Басалаєва Єврокомісія

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