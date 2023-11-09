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Вступ України до ЄС: Угорщина істерично відреагувала

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вступ України до ЄС: Угорщина істерично відреагувала
Петер Сійярто відверто розкритикував рішення ЄС щодо України
фото: kulhonima

Голова МЗС Угорщини розкритикував можливість вступу України до Євросоюзу

Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти, заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто у соціальній мережі Facebook. На думку дипломата, Київ не виконав вимог для приєднання до ЄС, тому такі розмови недоречні. Про це пише видання Index.

«Оскільки Єврокомісія не вважає, що Україна виконала умови для членства, то ми не вважаємо своєчасними будь-які подальші кроки у переговорах з Україною щодо вступу», –  зазначив міністр.

За словами угорського міністра, оцінка показала, що Україна нібито не виконала умови, висунуті для членства в ЄС, і що порушенням принципів євроспільноти.

«Хіба в Україні немає війни, ми бачимо, що ні свобода ЗМІ, ні свобода слова не дотримуються, ми бачимо, що вибори теж не проводяться. Очевидно, було б абсурдом, якби в таких обставинах інституції чи країни-члени Європейського Союзу не бачать, як в Україні діють інститути верховенства права», – зазначив він.

Петер Сіярто назвав абсолютно зрозумілим, що поки в Україні не буде миру, країна не матиме права на членство в ЄС.

«Тож війна з Україною зараз увійшла б і до Євросоюзу, чого ми, очевидно, не хочемо і не можемо хотіти. Розширення повинне служити продовженню миру, а не нести війну в Європейський Союз»,
– попередив Петер Сійярто.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт має намір блокувати виділення додаткових грошей Україні з бюджету Євросоюзу, поки не побачить виразного обґрунтування цього заходу, а не просто пропозицію «дати більше грошей». За словами політика, Єврокомісія нібито запропонувала зібрати з країн-членів додаткові гроші до бюджету європейської організації для виділення цих коштів на прийом мігрантів та підтримку Києва, але Угорщина такий сценарій відкидає.

До цього глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ніхто не зобов’язує Угорщину залишатися членом Євросоюзу. Так він відреагував на слова прем’єра країни Віктора Орбана про те, що ЄС є невдалою пародією на СРСР. Боррель наголосив, що не бачить спільного між Євросоюзом та Радянським Союзом.

До слова, Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету Європейського союзу, яке передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро. Про це заявив єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан, повідомляє EUobserver.

Хан під час свого виступу перед депутатами Європарламенту відкинув чутки у ЗМІ про те, що Єврокомісія нібито обговорює поступки Будапешту у вигляді розморожування частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку перегляду бюджету до 2027 року.

Вчора стало відомо, що Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

Нагадаємо, наступне важливе рішення щодо вступу України в ЄС після оприлюдення Єврокомісією рекомендацій про початок перемовин з Україною очікується приблизно 14-15 грудня. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на конференції Reuters Next у Нью-Йорку.

Читайте також: Україна розуміє, які кроки потрібно робити далі для вступу в ЄС – Зеленський
Теги: Єврокомісар Україна Володимир Зеленський Віктор Орбан політика Угорщина гроші Будапешт Єврокомісія міністр президент

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