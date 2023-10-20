Хто наводить ворога на оборонні підприємства? Глава Держаудитслужби прокоментувала скандал

Басалаєва запевняє: звинувачення Державної аудиторської служби у роботі на ворога розбиваються об один беззаперечний факт

Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва прокоментувала питання безпеки постачальників Міноборони, назви яких потім фігурують у ЗМІ за результатами перевірок відомства. В інтерв'ю Forbes, Басалаєва запевнила, що державні аудитори не поширюють інформацію про ці підприємства, адже висновки є державною таємницею. Якщо інформація стає публічною, то лише з ініціативи самих підприємств, які дають інформацію у пресу.

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Зокрема, один із бізнесменів висував закид, що через скандали з перевірками ДАСУ компанії-постачальники Сил оборони опиняються в публічній площині, після чого в них стаються «прильоти» від росіян.

«У нас все дуже суворо, ми нічого не розкриваємо», – відповіла Басалаєва на питання щодо системи з розкриттям такої інформації.

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Голова служби повідомляла про 81 постачальника, який має порушення за постановою КМУ №335 (Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану). Басалаєва додала, що їхні назви не можуть розкрити у відповідь на журналістський запит.

«Ні, це державна таємниця», – підкреслила вона.

Алла Басалаєва також зазначила, що всі ці компанії – КБ «Луч», «Пожмашина» тощо, самі виходять у публічну площину.

Варто додати, що 5 жовтня КБ «Луч» звернулось до Кабміну з приводу дій та висновків ДАСУ. Держпідприємство повідомило, що через 10 днів після його публічного звернення, 29 вересня служба розпочала ревізію «окремих питань» діяльності КБ «Луч», у тому числі щодо включення прибутку до складу ціни на нашу продукцію.

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Також «Главком» писав, що, за словами Басалаєвої, ніхто не збирався «воювати» з КБ «Луч», і додала, що це держпідприємство – такий самий об’єкт контролю, як і решта 400, що закріплені за ДАСУ. Басалаєва зазначила, що «Луч» включили до плану відповідно до наказу від 20 червня 2023 року, а не через їхні медійні виступи. Також, за її словами, на «Луч» вийшли за зверненнями правоохоронних органів від 29 листопада і 19 грудня 2022 року.

Нагадаємо, нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» вперше пролила світло на масштаби зловживань у секторі держзакупок під час війни. Головний ревізор країни розкрила типові схеми і пояснила, як їх зруйнувати. Та, зі слів Басалаєвої, закупівлі в армії точно не можуть претендувати на статус найкорумпованіших. «Мільярди летять у прірву» і в інших секторах.