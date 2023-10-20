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Хто наводить ворога на оборонні підприємства? Глава Держаудитслужби прокоментувала скандал

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто наводить ворога на оборонні підприємства? Глава Держаудитслужби прокоментувала скандал
Голова ДАСУ стверджує, що всі компанії самі виходять у публічну площину
фото з відкритих джерел

Басалаєва запевняє: звинувачення Державної аудиторської служби у роботі на ворога розбиваються об один беззаперечний факт

Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва прокоментувала питання безпеки постачальників Міноборони, назви яких потім фігурують у ЗМІ за результатами перевірок відомства. В інтерв'ю Forbes, Басалаєва запевнила, що державні аудитори не поширюють інформацію про ці підприємства, адже висновки є державною таємницею. Якщо інформація стає публічною, то лише з ініціативи самих підприємств, які дають інформацію у пресу.

Зокрема, один із бізнесменів висував закид, що через скандали з перевірками ДАСУ компанії-постачальники Сил оборони опиняються в публічній площині, після чого в них стаються «прильоти» від росіян.

«У нас все дуже суворо, ми нічого не розкриваємо», – відповіла Басалаєва на питання щодо системи з розкриттям такої інформації.

Голова служби повідомляла про 81 постачальника, який має порушення за постановою КМУ №335 (Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану). Басалаєва додала, що їхні назви не можуть розкрити у відповідь на журналістський запит.

«Ні, це державна таємниця», – підкреслила вона.

Алла Басалаєва також зазначила, що всі ці компанії – КБ «Луч», «Пожмашина» тощо, самі виходять у публічну площину.

Варто додати, що 5 жовтня КБ «Луч» звернулось до Кабміну з приводу дій та висновків ДАСУ. Держпідприємство повідомило, що через 10 днів після його публічного звернення, 29 вересня служба розпочала ревізію «окремих питань» діяльності КБ «Луч», у тому числі щодо включення прибутку до складу ціни на нашу продукцію.

Також «Главком» писав, що, за словами Басалаєвої, ніхто не збирався «воювати» з КБ «Луч», і додала, що це держпідприємство – такий самий об’єкт контролю, як і решта 400, що закріплені за ДАСУ. Басалаєва зазначила, що «Луч» включили до плану відповідно до наказу від 20 червня 2023 року, а не через їхні медійні виступи. Також, за її словами, на «Луч» вийшли за зверненнями правоохоронних органів від 29 листопада і 19 грудня 2022 року.

Нагадаємо, нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» вперше пролила світло на масштаби зловживань у секторі держзакупок під час війни. Головний ревізор країни розкрила типові схеми і пояснила, як їх зруйнувати. Та, зі слів Басалаєвої, закупівлі в армії точно не можуть претендувати на статус найкорумпованіших. «Мільярди летять у прірву» і в інших секторах.

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Теги: Міноборони Forbes Держаудитслужба Алла Басалаєва

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