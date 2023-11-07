Росіяни стали частіше тікати за кордон: які країни обирають

Росіяни продовжують активно їздити на відпочинок до Єгипту, Туреччини і Таїланду

Громадяни Росії за дев'ять місяців 2023 здійснили за кордон на 20% більше поїздок, ніж рік тому. Як випливає зі статистики прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, із січня по вересень було зафіксовано 21 млн. поїздок за кордон, минулого року цей показник не перевищував 17,4 млн. Про це пишуть росЗМІ.

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Згідно зі статистикою, найчастіше росіяни воліють виїздити до країн близького зарубіжжя, а також Єгипту, Туреччини, Таїланду та до Об'єднаних Арабських Еміратів. При цьому враховувалися виїзди з країни з різними цілями як туристичними, так і діловими, приватними тощо. З європейських країн серед популярних напрямів залишилася тільки Фінляндія. Лідером за кількістю поїздок також є Абхазія: за перші три квартали 2023 року кордон із цією країною перетнуло 4,6 млн росіян. До десятки найбільш відвідуваних держав потрапив і Китай, який не входив туди минулого року.

До слова, незважаючи на оголошені Фінляндією обмеження та підтримку України, у 2023 році східний кордон держави уже перетнули майже мільйон людей. Половина з них – громадяни країни-агресора. І перешкоджати цьому складно, повідомляє видання Yle. Східний кордон Фінляндії закрито. Такою є поширена думка – проте статистика цього не підтверджує. До кінця липня східний кордон країни перетнули 973,3 тис. осіб – тобто майже мільйон. Близько половини з них прибули з Росії, половина повернулися на свою батьківщину.

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Зазначимо, що 2023 року робота східного кордону Фінляндії рідко привертала увагу громадськості. А ось Норвегія зіткнулася з критикою: країна, як і раніше, дозволяє росіянам в'їжджати за туристичними візами, незважаючи на війну в Україні.

Активність на східному кордоні Фінляндії добре ілюструє різницю в кількості шенгенських віз, виданих країнами. Норвегія видала 3,9 тис. віз, а Фінляндія – аж 120 тис. Хоча слід зазначити, що більшість цих віз було видано ще до початку пандемії коронавірусу у 2019 році.

Нагадаємо, не встигла Єврокомісія підтвердити рішення про конфіскацію у росіян санкційних речей, що в'їжджають до Європи, як громадяни країни-агресорки знайшли спосіб уникнути конфіскації на кордоні Єврозони.

Зазначимо, представник Єврокомісії Даніел Шерідан Феррі уточнив, що країни ЄС можуть не конфіскувати особисті речі громадян Росії, які в'їжджають до Євросоюзу, навіть якщо якісь із них перебувають у «чорному списку». Поки що випадків конфіскації на митниці особистих речей – одягу, смартфонів тощо – не було.