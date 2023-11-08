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Україна розуміє, які кроки потрібно робити далі для вступу в ЄС – Зеленський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна розуміє, які кроки потрібно робити далі для вступу в ЄС – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс Президента

Зеленський: «Зараз ми очікуємо рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і ми вже підготувалися до цього рішення»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку переговорного процесу із Європейським Союзом. Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні був день, який історія України точно буде пам’ятати. Є позитив від Єврокомісії – рекомендація почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Це саме те рішення, якого ми очікували. Я дякую тобі, Урсуло, пані Президентко Європейської комісії, усім твоїм колегам за те, що ви незмінно та щиро завжди вірили та вірите в Україну», – сказав Зеленський.

Президент сказав, що наш народ заслуговує бути у Європейському Союзі – разом з усіма вільними народами нашої Європи. І для цього буде все зроблено. 

«Зараз ми очікуємо рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і ми вже підготувалися до цього рішення. Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. І я вдячний усім у нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі. Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатися вже після рішення Європейської ради та наближати ключову мету – сам вступ нашої держави в ЄС. Українська свобода, українські інституції, наш спільний європейський дім ставатимуть тільки сильнішими.

Сьогодні пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала мені сам звіт Єврокомісії. Вже відбулися відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів та реформ, які в основі нашої трансформації – нашої держави – та в основі нашого руху у Євросоюз. І сподіваюсь, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію і своєї частини спільної роботи – оцінку відповідності законодавства України праву Європейського Союзу», – розповівЗеленський. 

Президент також зазначив, що він підписав указ про підготовку переговорного процесу із Європейським Союзом.

Перемовини

Глава держави розповів про розмову з президентками Молдови та Грузії.

«Говорив сьогодні з пані Президенткою Молдови Маєю Санду – привітав її з рішенням Єврокомісії для Молдови. Будемо координувати наші кроки в русі у Європейський Союз. Для України та всієї Європи важливо, щоб Молдова була максимально успішною та стабільною. Допоможемо. Поінформував, до речі, пані Президентку про наші дії на захист людей на Близькому Сході. Україна допомогла евакуювати вже 36 громадян Молдови із сектора Газа. Врятовано також понад 40 громадян України. Я хочу відзначити зусилля ГУР та МЗС України, які займаються цим питанням. Дякую за це», – зазначив Зеленський.

Президент України привітав Грузію із позитивом від Єврокомісії.

«Ми в Україні щиро підтримуємо Грузію, незалежність Грузії та щиро бажаємо відновлення територіальної цілісності Грузії. Коли ми разом на європейському шляху, це реально зробити. Сказав у розмові пані Президентці Грузії про громадянина України Михайла Саакашвілі. Його життя має значення, і було б правильно проявити гуманність до його долі», – заявив він.

Відбулася розмова з Прем’єр-міністром Японії.

«Я подякував Фуміо за допомогу нашій державі, за лідерство Японії в захисті міжнародного права. Обговорили наші подальші кроки – і безпекові, і дипломатичні, і економічні. Японія серед тих, хто робить найбільше для підтримки нашої свободи», – сказав президент України.

Міжнародні заходи

Сьогодні Україну відвідав міністр транспорту США. Зеленський розповів про зустріч та перемовини: «Для України – абсолютно вагомий контекст, розвиток нашої інфраструктури, посилення наявних зв’язків зі світом, створення нових. Відбудова. Я вдячний пану міністру за розуміння України».

Подяка

«І це лише один із наших днів. Сила України очевидна. Успіхи України в міжнародній роботі та в досягненні наших цілей очевидні. Солідарність з Україною відчувається в усіх куточках світу. Завершив цей день спілкуванням зі студентами університетів Мексики – хлопцями й дівчатами, які щиро цікавляться Україною та бажають знати правду про Україну, про російську війну проти нашої держави. Я вдячний за слова підтримки, і я дякую за кожне запитання, яке було поставлене. Мексика, до речі, була представлена на зустрічі радників щодо Формули миру, яка відбулась нещодавно. Євросоюз, Молдова, Грузія, Сполучені Штати, Японія, Мексика. Дякую всім у світі, хто допомагає! Слава всім нашим людям, які б’ються та працюють заради України! Наші воїни – я дякую вам за кожен ваш крок, за вашу силу, яка дає змогу Україні жити. Слава Україні!» – завершив президент.

Теги: переговори Європейський союз Україна Володимир Зеленський Єврокомісія

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