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ЄС не передає Україні заморожені активи Росії: фінський економіст знайшов пояснення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС не передає Україні заморожені активи Росії: фінський економіст знайшов пояснення
Заморожені активи Центрального банку Росії зараз у приміщенні Euroclear у центрі Брюсселя
фото: AOP

Євросоюз заморозив близько 200 млрд євро російських активів, зокрема 180 млрд євро резервів Центробанку РФ

Відсотки від російських коштів, заморожених Євросоюзом  у рамках санкцій, на суму 3-4 млрд євро вже цієї зими Брюссель міг би спрямувати Києву. Але ЄС так і не зміг ухвалити остаточне рішення щодо механізму конфіскації заблокованих активів країни-агресора. Про це заявив економіст з Інституту перехідної економіки Банку Фінляндії Іїкка Корхонен, пише фінське видання Yle.

Іїкка Корхонен прокоментував дані міжнародного депозитарію Euroclear про те, що за 9 місяців 2023 року відсотковий дохід на російські активи сягнув майже 3 млрд євро. За словами фінського економіста, ЄС шукає «ідеальне рішення» щодо використання заморожених російських коштів, тобто щоб воно не могло бути скасовано в суді, оскільки деякі російські підприємці вже змогли зняти санкції щодо власних коштів у судовому порядку.

«Необхідно також подбати про те, щоб зона євро залишалася привабливим місцем для інвестицій, щоб тут не було надто легко конфіскувати багатства різних гравців», – сказав Корхонен.

Він нагадав, що російські олігархи вже змогли зняти санкції щодо власних коштів у судовому порядку. «Загалом держави намагалися утримуватися від дій, у яких конфіскується майно іншої держави. Потрібно діяти так, щоб не можна було скасувати рішення в судах. Іншими словами, слід зробити правильні речі відразу», – додав економіст. 

Загалом Євросоюз заморозив близько 200 млрд євро російських активів, зокрема йдеться про 180 млрд євро резервів Центробанку Росії. ЄС хотів би конфіскувати ці кошти або хоча б відсотки, нараховані на них, щоб потім направити їх Києву, але «поки що так і не вирішив, на якій підставі». Єврокомісія «гарячково шукає вихід із цієї проблеми», але минулого тижня лідерам ЄС у Брюсселі знову довелося заявити, що рішення щодо використання заморожених російських коштів відкладено, йдеться у публікації.

ЄС постановив, що Росія повинна компенсувати збитки, завдані війною. Загальна точка зору полягає в тому, що Росія має моральний обов’язок виплатити репарації Україні.

Нагадаємо, Bloomberg у серпні писав, що Євросоюз шукає варіанти законно вилучити всі російські активи, але поки що так і не знайшов такого способу. Проти задуму віддати заморожені активи російського Центробанку Україні виступив Берлін: міністр юстиції Німеччини вказав на надто високі юридичні ризики. Цю ідею заперечує і глава Угорщини Віктор Орбан, який навіть у розпал війни зберіг тісні зв’язки з Росією та президентом Володимиром Путіним.

Бельгія, батьківщина Euroclear, теж дотримується власної лінії, і їй, схоже, набридла гонитва на рівні ЄС.

До слова, на початку жовтня країна оголосила, що створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.Тільки ця сума становитиме 2,3 мільярда євро.

Раніше уряд Естонії схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів  для допомоги Україні. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Каї Каллас.

Уряд на  засіданні схвалив і направить до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка передбачає, серед іншого, внутрішні правила використання активів, заморожених в Естонії, особами, які перебувають під санкціями, для відшкодування шкоди від війни, завданої Україні.

Читайте також: Євросоюз підтримав схему використання заморожених російських активів на відбудову України
Теги: росія Берлін Сбербанк Росії фінанси Україна фінансування Брюссель Фінляндія гроші банк санкції Єврокомісія міністр росіяни

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