Шлях до Європи. 10 років тому ми зробили вибір

Революція Гідності розпочалась на Михайла, і вчорашнє рішення щодо наближення до Європи теж припало на Михайла

Усе це завдяки подвигу й жертовності Небесної Сотні, сотень тисяч захисників та захисниць України

10 років тому ми вийшли на мирний мітинг, щоб висловити свою відданість європейським цінностям та заманіфестувати свою мрію – перетворення України з постсовєтської на нормальну країну, країну для людей, країну свободи.

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За ці 10 років ми виросли й зміцніли, змінили державу й самих себе. За кожен крок ми платимо солону ціну в сльозах і поті. Наш шлях важкий, звивистий і довгий, але успішний – саме тому на нас двічі й напали.

Хочу, щоб у ці важкі й тривожні дні ми всі абсолютно чітко усвідомили – це історія великого, небувалого, неймовірного успіху.

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Саме тому ходячі трупи і сунуть до нас свої руки, щоб затягнути назад у могилу. Але нас уже не зупинити.

У цей світлий і радісний день, коли Єврокомісія офіційно рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС, хочу сердечно подякувати всім, хто за цей успіх і можливість заплатив найдорожчим – життям.

Усе це завдяки подвигу й жертовності Небесної Сотні, сотень тисяч захисників та захисниць України.

Слава і вдячність героям та героїням!