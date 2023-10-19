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«Такого раніше ніколи не було». Алла Басалаєва розповіла про здобутки Держаудитслужби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Такого раніше ніколи не було». Алла Басалаєва розповіла про здобутки Держаудитслужби
Басалаєва: «У 2023-му кількість позовів суб’єктів контролю зменшилась, а кількість самих моніторингів збільшилась»
фото: glavcom.ua

За словами Басалаєвої, зараз ведеться активна медійна кампанія по дискредитації роботи Держаудитслужби

Протягом 2023 року державні аудитори по всій країні провели 9 тис. моніторингів щодо ефективності використання бюджетних коштів і лише невеликий відсоток об’єктів перевірок не погоджується з висновками Держаудитслужби та оскаржує висновки аудиторів у судах. Про це в інтерв’ю Forbes розповіла голова Держаудитслужби (ДАСУ) Алла Басалаєва.

«У 2023-му кількість позовів суб’єктів контролю зменшилась, а кількість самих моніторингів збільшилась. За період із січня до вересня 2023-го проведено 9000 моніторингів. І лише 7% з них оскаржено», – розповіла Алла Басалаєва.

Зокрема, Басалаєва згадала про активну медійну кампанію, яка зараз ведеться по дискредитації роботи Держаудитслужби як органу контролю за використанням бюджетних коштів, який начебто блокує роботу вітчизняних підприємств оборонного сектору. 

«Всі, хто мав надприбутки, зараз активні у медіапросторі. При цьому жодного позову від бізнесу до Держаудитслужби немає», – резюмувала глава Держаудитслужби

Басалаєва підкреслила, що Держаудитслужба вперше повернула в бюджет майже у вісім разів більше коштів, ніж держава витратила на утримання відомства. 

«Ми повернули в бюджет майже у вісім разів більше коштів, ніж держава витратила на утримання ДАСУ. Такого раніше ніколи не було. Це понад 4 млрд грн – кошти, які об’єкти контролю добровільно повернули державі, погодившись із виявленими порушеннями», – наголосила очільниця Держаудитслужби.

Нагадаємо, Державна аудиторська служба України з початку повномасштабного вторгнення РФ виявила зловживань на 6 млрд гривень, які недоброчесні виробники, виконавці державних контрактів у сфері оборони, хотіли вивести з бюджету країни.

До слова, в Україні 70% закупівель відбувається за прямими договорами, які знаходяться поза оперативним контролем Держаудитслужби: мільйонні угоди укладаються непублічно, не через сервіс Prozorro.

Читайте також: Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва: 70% закупівель поза нашим контролем
Теги: держзакупівлі гроші аудит Алла Басалаєва Держаудитслужба

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