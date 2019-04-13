Єврокомісія підготувала відповідь на мита США на близько $20 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єврокомісія проведе консультації з компаніями, котрі можуть постраждати від мит США

Європейська комісія (ЄК) підготувала відповідь на введення мит на європейські товари з боку Сполучених Штатівв Америки.

Про це інформує німецьке видання dpa.

Йдеться про імпорт товарів США на суму близько 20 млрд доларів. На ці товари у Євросоюзі збираються ввести мита. Список ЄК представити країнам-членам ЄС.

Єврокомісія планує також провести консультації із європейськими компаніями, котрих можуть зачепити аналогічні мита з боку США.

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп розповів про введення мит на товари з ЄС як відповідь на субсидування Євросоюзом авіакомпанії Airbus. Сума мит на європейські товари - 11 млрд доларів.

У попередній список товарів увійшла цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їх комплектуючі. У перелік включені і продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого. Обмеження можуть стосуватися товарів, що ввозяться з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії та Великобританії.

Нагадаємо, в четвер, 11 квітня, країни-члени Європейського союзу прийняли мандат на офіційні торговельні переговори з Вашингтоном. На переговорах йтиметься про можливості зниження мит на промислові товари і спрощення європейським компаніям виконання стандартів США.