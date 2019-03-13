  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Європарламент ухвалив резолюцію про боротьбу з російською пропагандою

    • Розсилка
    Європарламент рекомендував &laquo;підвищити обізнаність про дезінформаційні кампанії Росії&raquo; - Європарламент ухвалив резолюцію про боротьбу з російською пропагандою
    Європарламент рекомендував «підвищити обізнаність про дезінформаційні кампанії Росії»

    В документі приділяється увага захисту виборів у ЄС від стороннього втручання

    Європейський парламент ухвалив резолюцію з рекомендаціями Раді ЄС і голові дипломатії Євросоюзу Федеріці Могеріні, спрямованими на протидію пропаганді «з боку Росії та інших ворожих суб’єктів».

    Зокрема, Європарламент рекомендував «підвищити обізнаність про дезінформаційні кампанії Росії», які, на думку депутатів, є «основним джерелом дезінформації в Європі».

    Євродепутати пропонують розробити «юридичні рамки як на рівні союзу, так і на міжнародному рівні, щоб протистояти гібридним загрозам, кібервійні та інформаційній війні».

    Вони рекомендують Раді ЄС та Могеріні передбачити «адресні санкції щодо відповідальних за організацію та проведення таких кампаній».

    Окрему увагу в документі приділяється увага захисту виборів у ЄС від стороннього втручання. У рекомендаціях вказується, що держави ЄС повинні стежити за тим, щоб виборчі закони враховували «потенційні загрози, що виникають через кампанії з дезінформації».

    За резолюцію проголосували 489 парламентарів, проти – 148, ще 30 – утрималися.

    Раніше депутати Європарламенту підтримали резолюцію, згідно з якою Росія більше не може вважатися стратегічним партнером ЄС. В якості причини вказані анексія Криму, «пряма і опосередкована» участь у конфлікті на Донбасі, а також порушення територіальної цілісності Грузії та Молдови.

    ЄС Росія анексія санкції депутати Європарламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ