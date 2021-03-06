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    «Європейська солідарність» вимагає негайно відновити газопостачання в Донецькій області

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    Споживачі Донеччини в черговий раз стали заручниками дій корумпованих чиновників - «Європейська солідарність» вимагає негайно відновити газопостачання в Донецькій області

    Споживачі Донеччини в черговий раз стали заручниками дій корумпованих чиновників

    Обласна організація партії закликала покарати чиновників, з вини яких припинилась подача газу до «Донецьктеплокомуненерго»

    Донецька територіальна організація партії «Європейська Солідарність» вимагає від влади негайно відновити газопостачання в будинках, лікарнях, школах і дитячих садках на Донеччині. Ми також вимагаємо від влади притягнути до відповідальності тих чиновників, з вини яких цілий регіон опинився без опалення.

    Сьогодні у Слов’янську ПАТ «Донецькоблгаз», незважаючи на зобов’язання НАК «Нафтогаз України» щодо безперебійного постачання природного газу тепломережам, здійснило відключення місцевих котелень комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» від газопостачання.

    Така ситуація склалася не тільки в Слов’янську. Відключення відбуваються у Лимані, Часовому Ярі, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та інших містах і селищах області, які отримують тепло від «Донецьктеплокомуненерго».

    Споживачі Донеччини в черговий раз стали заручниками дій корумпованих чиновників, що загрожують життю і здоров’ю людей. Відключення опалення під час низьких температур на вулиці, особливо з огляду на складну ситуацію через поширення коронавірусної інфекції, – це зневага до українців, які намагаються вижити, сплачуючи з власної кишені економічно необґрунтовані тарифи.

    Українці продовжують потерпати через непрофесійність, некомпетентність і злочинну бездіяльність команди Зеленського.

    Як вже повідомлялося,сьогодні, 6 березня, постачальник тепла для Донецької області компанія «Донецьктеплокомуненерго» перестала отримувати природній газ через борги перед НАК «Нафтогаз України».

    Теги: Європейська солідарність газ тарифи Нафтогаз України Донеччина опалення українці
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