Ціна на газ не буде супервисокою, якщо на ринку багато газу – директор газопостачальної компанії «Нафтогаз»



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Ціна на газ для населення значно рости не буде - голова НАк Нафтогаз України

Ціна на блакитне паливо ближче до осені завжди росла і в цьому сезоні буде рости

Перехід на ринкове ціноутворення газу для населення стався ще у січні і припав на період обвалу цін через кризові явища на світовому газовому ринку, що дозволило людям не переплачувати за газ.

Ціна на ринку газу для населення визначається балансом попиту і пропозиції і завдяки дуже високим накопиченим запасам газу в Україні і Європі її значне зростання в цьому сезоні малоймовірне. Так вважає директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабинович, пише delo.ua.

«У підземних сховищах газу зараз приблизно 22 млрд куб. газу. В Європі ПСГ заповнені більш ніж на 86%, а в деяких країнах – вже понад 90%. Не буде ціна супервисокою, якщо на ринку багато газу. Але ціна буде змінюватися», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Голова Нафтогазу Максим Рабінович не бачить передумов для здорожчання газу

Рабинович уточнив, що перехід на ринкове ціноутворення газу для населення стався ще з січня і припав на період обвалу цін через кризові явища на світовому газовому ринку, що дозволило людям не переплачувати за газ.

Голова газопостачальної «дочки» НАК «Нафтогаз України» нагадав, що ще недавно ціна на газ для населення становила 8,55 грн/куб. м. (На серпень цього року ЦПК встановила ціну 3,24 грн/куб. м).

«Зараз ринок потроху відновлює свої сезонні ритми. Ціна на блакитне паливо ближче до осені завжди росла і в цьому сезоні буде рости. Ближче до зими, швидше за все, ціни піднімуться. Але ніяких 30+ грн/куб. м не буде», – підкреслив Рабинович.

За його словами, ринок дозволяє захистити споживача від зростання цін вже зараз, зокрема, ГПК «Нафтогаз України» на днях запустити новий тариф «Річний» з фіксованою ціною 4,73 грн/куб. м, який стане страховкою для клієнтів, які не хочуть взимку платити за газ більше. «Так, будуть періоди, коли газ на ринку буде коштувати трохи дешевше, ніж закладено в річний тариф, але будуть періоди – коли газ на ринку буде дорожчати. Вже дуже скоро ми запустимо також ряд депозитних газових пропозицій», – зазначив директор.