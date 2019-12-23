Європейський суд визнав Airbnb онлайн-платформою і звільнив від необхідності виконувати закон про агентів нерухомості



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Європейські країни не повинні забороняти роботу Airbnb на своїй території, постановив суд

Європейський суд визнав Airbnb онлайн-платформою, а не агентством нерухомості, повідомляє Financial Times. Це звільняє сервіс від необхідності виконувати жорсткі вимоги закону про діяльність агентів з нерухомості.

Суд постановив, що компанії не потрібна ліцензія агента з нерухомості і що Airbnb не повинна виконувати ті ж бухгалтерські, страхові та фінансові зобов'язання, що і агенти нерухомості.

Крім того, суд заявив, що європейські країни не повинні забороняти роботу сервісу на своїй території за винятком тих випадків, коли це необхідно для боротьби зі злочинністю і захисту користувачів та інвесторів.

Позов до Airbnb подала французька асоціація туризму Антор, звинувативши в порушенні закону про агентів з нерухомості, нагадує FT. Тоді французький суд звернувся до вищої судової інстанції Євросоюзу, щоб уточнити, чи діє закон щодо сервісу.

У листопаді 2019 року проти Airbnb виступили і паризькі готельєри, пригрозивши зупинити підготовку до Олімпіади. Причиною стала угода сервісу з Міжнародним олімпійським комітетом.

Готельєри заявили, що ця угода «абсолютно нешаноблива до професіоналів готельного бізнесу». На їхню думку, сервіс ухиляється від виплати податку на прожиття, не вказує чіткі адреси орендованих квартир і реквізити платників податків.