Європейський суд зобов'язав авіакомпанії компенсувати тривалі затримки при зриві стикувань за межами ЄС



Європейський суд (Court of Justice of the European Union) зобов'язав авіакомпанію Czech Airlines компенсувати пасажирам тривалу затримку рейсу її партнера - авіакомпанії Etihad, яка сталася під час пересадки в Абу-Дабі.

Про це 19 липня повідомляє avianews.com.

Згідно з інформацією зі справи C-502/18, 11 пасажирів оформили єдине бронювання на маршрут з Праги в Бангкок через Абу-Дабі в авіакомпанії Czech Airlines.

Перший рейс Прага-Абу-Дабі виконала Czech Airlines без запізнень, тоді як її код-шерінговий партнер Etihad, що виконував другий рейс, доставив пасажирів з Абу-Дабі в Бангкок з запізненням на 8 годин і 8 хвилин.

Czech Airlines відмовила клієнтам у виплаті компенсації, посилаючись на те, що вона не може відповідати за затримку іншого авіаперевізника.

Міський суд в Празі, який слухав цю справу, звернувся за роз'ясненням до Європейського суду, який постановив, що права пасажирів ЄС діють на всю подорож, яку оформлено в рамках єдиного бронювання і включає одну або більше число пересадок.

Таким чином, суд створив претендент, коли європейську авіакомпанію зобов'язали компенсувати запізнення рейсу, який виконувався неєвропейською авіакомпанією між пунктами, розташованими за межами ЄС.

Одночасно з цим суд зазначив, що у авіакомпанії, що заплатила компенсацію, є право вимагати відшкодування збитків у другого авіаперевізника, який затримав рейс.

Детальніше ознайомитися з описом справи C-502/18 можна на сайті Європейського суду.

Діюча регуляція ЄС №261/2004 передбачає, що пасажирам, чиї рейси були скасовані менш ніж за 14 днів до вильоту, належить компенсація від 250 до 600 євро залежно від тривалості перельоту.

Надалі практика Європейського суду прирівняла затримку прильоту рейсу понад 3 години до скасування рейсу менш ніж за 14 днів до вильоту, завдяки чому пасажири авіакомпаній ЄС, а також інших авіакомпаній, що виконують рейси з країн ЄС, отримали право на грошову компенсацію.