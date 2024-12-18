«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків

Марина Хонда: «Загалом кількість людей різних категорій, які мають право пільгового проїзду, у столиці – майже 800 тис. Це без дітей та студентів»

У Києві проживає майже 800 тис. осіб різних категорій, які мають право на пільговий проїзд. Ця цифра не враховує дітей та студентів. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

«У Києві зараз – 400 тис. дітей, що навчаються у закладах освіти. 700 тис. пенсіонерів. 126 тис. людей з інвалідністю, з яких – 15 тис. дітей. 230 тис. ВПО й очікується понад 100 тис. ветеранів. Коли я думаю про те, що потреби всіх цих людей мають забезпечувати щонайменше дві, три людини, я відверто жахаюся. Бо жодна установа – хоч державна, хоч муніципальна – не витягне таку роботу», – розповідає чиновниця.

Марина Хонда зауважує, що за кордоном частину клопоту беруть на себе громадські та благодійні організації, які, зокрема, забезпечують догляд за людьми вдома. За її словами, це справді ефективно працює.

«А ось ще цифра: у місті зараз 230 тис. киян, які живуть на мінімальну пенсію. Держава надала право безоплатного проїзду для пенсіонерів, але не компенсує ці витрати місту. Загалом кількість людей різних категорій, які мають право пільгового проїзду, у столиці – майже 800 тисяч. Це без дітей та студентів», – наголосила заступниця голови КМДА.

Нагадаємо, що ветерани-захисники, які проживають у Києві, можуть отримати фінансову допомогу на лікування зубів у розмірі 15 тис. грн щорічно. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

Також Марина Хонда розповіла в інтерв'ю «Главкому», що у Києві для ветеранів з інвалідністю та членів сімей загиблих передбачено як щорічні, так і щомісячні виплати.

До слова, заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що цьогоріч на програму «Захисник Києва» з міського бюджету виділено майже 10 млрд грн. Одним із ключових напрямів є надання матеріальної допомоги військовим, які перебувають на лікуванні після поранень.