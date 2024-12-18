Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 18 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 18 грудня втратила:
- особового складу – близько 766690 (+1580) осіб,
- танків – 9571 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 19772 (+21) од.,
- артилерійських систем – 21164 (+5) од.,
- РСЗВ – 1256 (+0) од.,
- засоби ППО – 1025 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20470 (+64),
- крилаті ракети – 2943 (+0) од.,
- кораблі /катери – 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31610 (+60) од.,
- спеціальна техніка – 3652 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 18 грудня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з них три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 25 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 1029-й день повномасштабної війни в Україні.
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