Європу чекає значна втрата врожаю через аномальну спеку цього року



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Близько 65% орних земель в Польщі постраждали від посухи

Нагріте як в пустелі повітря цього літа перетворило зазвичайні зелені пасовища і сади Європи в випалений, посушливий ландшафт в бурих тонах. Засуха, особливо в північних і центральних регіонах континенту, справила руйнівний вплив на фермерські посіви. Про це повідомляє Еuronews.

Швеція

Урожай пшениці в Швеції може знизитися цього року більш ніж на 40% через суху і спекотну погоду, заявив начальник відділу зернових культур найбільшого шведського фермерського господарства Lantmannen.

Фінляндія

Фінські фермери зазнали збитків через сиру і холодну погоду в минулому році, а цього літа серйозно страждають від посухи, підкреслюють в «Союзі с/г виробників та господарів лісу». Ця організація закликає переглянути політику в області імпортованих у країну продуктів, стверджуючи при цьому, що посуха призвела до перекосів на ринку і втрати конкурентоспроможності господарств.

Велика Британія

Багато районів Англії і Уельсу не бачили дощу з кінця травня цього року, що створило умови «підвищеної займистості», як зазначає Національний фермерський союз (НФС).



Через суху погоду сильно зменшилося зростання трави і знизилася врожайність деяких культур, говориться в заяві НФС.

Польща

За даними державного агентства PAP, В.

Травень у Польщі став найтеплішим за останні 55 років, зазначила Сузанна Савиньска з Познанського Університету природних наук.



Німеччина

У Німеччині травневі температури стали найвищими з 1881 року. За прогнозами, урожай зернових в країні в цьому році впаде через посуху на 20%.



«У багатьох районах фермери страждають від жорсткої нестачі кормів для тварин», - визнала на початку серпня міністр сільського господарства ФРН Джулія Клокнер. За її словами, деякі фермери змушені скорочувати витрати, відправляючи тварин на забій раніше запланованих термінів.



Естонія

За даними Естонської метеорологічної служби, рівень опадів у травні був на 60% нижче, ніж в середньому згідно з нормою, а кількість сонячних днів збільшилася на 48%.



Від 30% до 70% врожаю цього літа може бути втрачено, заявив міністр сільського господарства Естонії Тармо Тамм.



Фермери розглядають можливість продажу великої рогатої худоби, оскільки в господарствах недостатньо кормів, заявив заступник голови Сільськогосподарського комітету парламенту Естонії Урмас Круузе.



Уряд вже виділив 20 мільйонів євро для фермерів, які постраждали від посухи.



Латвія

Засуха в Латвії стала "загальнонаціональною катастрофою", про що було оголошено ще в червні. Фермери продають велику рогату худобу через нестачу кормів.



«У минулому році у нас були сильні зливи і повені: мої поля виявилися під водою, і я не зміг зібрати урожай, - розповів в інтерв'ю агентству AFP Дайніс Рутенбергс, чия ферма розташована недалеко від міста Добеле. - А в цьому році - все навпаки. Я дуже стурбований виплатою відсотків за банківськими позиками».



Латвійська Садівнича Асоціація попередила, що в цьому році можуть бути втрачені 90% врожаю журавлини, 60% полуниці і від 40% до 50% врожаю яблук і груш.



Литва

Уряд Литви оголосив загальнонаціональну надзвичайну ситуацію в липні. За даними міністерства сільського господарства країни, врожайність с/г культур знизилася на 15-50% в порівнянні з рівнем 2006 року.



Країна звернулася до ЄС з проханням дозволити пасти худобу на угіддях, зарезервованих для збереження навколишнього середовища.



Очікується, що загальний обсяг виробництва зерна в Литві знизиться через посуху до 5,5 млн тонн, що на 13% менше, ніж в минулому році.



Швейцарія

Швейцарська армія в серпні провела операцію по доставці води по повітрю для корів на високогірних пасовищах, які постраждали від спекотної погоди.

Федеральний уряд скорочує імпортні тарифи на корм для худоби, щоб допомогти фермерам боротися з посухою.

Філіп Лойба, глава економіки і спорту в уряді, розповів, що Швейцарія не бачила такої посухи з 1921 року.



З Рейну, який протікає країною, виловили тонни мертвої риби, яка постраждала від підвищення температури води, що, в свою чергу, впливає на вміст у ній кисню.



Данія

За словами Троеля Тофта, представника міністерства сільського господарства і продовольства Данії, посуха серйозно вдарила по Данії, а весняний врожай зернових і овочів знизився на 40-50%.



Втрати обійдуться сільгосп галузі країни в 8,5 млрд шведських крон (близько 828 млн євро - ред), додав Тофт.



«Ми не бачили нічого подібного протягом останніх 150 років або близько того, - заявив він. - Коли ви їдете по Данії, то це вже не та країна, яку ми звикли бачити. Деякі фермери стануть банкрутами, - це точно. Якщо у когось з них були проблеми до посухи, це тепер ситуація ще більше підштовхне їх до краху».