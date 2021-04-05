«Євросолідарність» вимагає повторних виборів на Франківщині

Зеленському нагадали, що у 2019 році було проведено зразкові президентські вибори, які привели його до влади

«Європейська солідарність» вимагає проведення повторних виборів у 87 окрузі. У політсилі наголошують, що в окрузі під час виборів відбувалися «брутальні фальсифікації», влада застосовувала адмінресурс і наразі вже неможливо встановити достовірні результати голосування. Відповідна заява оприлюднена на сайті «ЄС».

Зокрема, у партії зауважили, що події на 87 виборчому окрузі «стали ганебним повторенням практики часів режиму Януковича». Тож «Євросолідарність» у своїй заяви озвучила низку питань щодо виборів у 87 окрузі:

Яким чином на виборчих дільницях зникали бюлетені. І що робили на дільницях, поза контролем і спостереженням, співробітники СБУ.

Хто уповноважив народних депутатів від «Слуги народу» здійснювати тиск на виборчі комісії на підтримку свого кандидата.

Чому співробітники поліції не припиняли порушень виборчого законодавства, а підігравали депутатам від влади.

«Ці порушення зафіксовані, зокрема, представниками впливових громадських спостережних організацій, які зробили про це відповідні заяви. Вимагаємо реакції на представлені громадськими організаціями «Опора», Комітетом виборців України та іншими докази порушень виборчого законодавства», – йдеться у повідомленні.

У «ЄС» наголошують, що проведення чесних і прозорих виборів є особистою відповідальністю президента України як гаранта дотримання прав і свобод громадян.

«У 2019 році, за визнанням усіх міжнародних спостерігачів, було проведено зразкові президентські вибори. А якби вони проводились методами, які нинішня влада застосовує у 87 окрузі, – Володимир Зеленський ніколи не міг би стати президентом.

Не можна забувати, що зловживання виборчими процедурами на догоду владним інтересам веде до зростання автократії. Про це нам нагадують приклади і Росії, і Білорусі, де виборча змагальність давно перетворилися на шоу одного актора. Коли чиниться беззаконня і руйнують демократичні засади, мовчати не можна», - наголошують соратники Порошенка.

У «Євросолідарності» кажуть, що вибори на 87 окрузі за низкою показників відкидають Україну від згаданого сприйняття у світі.

«Це не лише на совісті, це – й відповідальність чинної української влади і особисто президента Зеленського.

Тому звертаємось до Парламентської асамблеї ОБСЄ, голів держав і урядів демократичних країн, насамперед Великої Сімки. Розраховуємо на те, що міжнародні організації нададуть свою оцінку тим подіям, які відбувалися на 87 окрузі. Зафіксованим порушенням мала б бути надана адекватна оцінка з боку міжнародних партнерів, які вболівають за здоров’я української демократії», – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на те, що «численні порушення не дають можливості встановити достовірні результати голосування», у політсилі оприлюднили низку вимагаєм:

Захистити волевиявлення громадян і право на чесні вибори та представництво;

Притягнути до відповідальності винних у порушеннях виборчого законодавства – безвідносно до посад і до того, від кого виходили вказівки щодо порушення законодавства;

Провести повторні вибори народного депутата України у 87 виборчому окрузі.

«Закликаємо ОБСЄ спрямувати на ці вибори спостерігачів, аби зробити неможливим повторення ганебних практик, якими відзначились нинішні вибори. Звертаємося до українських демократичних сил, політичних партій і громадських організацій об’єднати зусилля для недопущення фальсифікації виборів, позбавлення громадян права на вибір, захисту української демократії», – резюмували у «ЄС».

Центральна виборча комісія сьогодні повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.

Напередодні стало відомо, що на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

До слова, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

Кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів.

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