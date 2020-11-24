Переворот? Львівська міськрада провела перше засідання без мера

У засіданні взяли участь 39 з 64 депутатів від партій «Європейська солідарність», ВО «Свобода» і «Варта»

Львівська міська рада нового скликання 24 листопада провела перше засідання, на якому депутати прийняли присягу.

Засідання відбулося у сесійній залі Львівської міської ради й у ньому взяли участь депутати від «Європейської солідарності», ВО «Свобода» і партії «Варта», кількість яких загалом становить 39 депутатів.

Представники «Самопомочі» і «Голосу» участі в засіданні не брали. Всього у міськраді Львова 64 депутати.

Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький зачитав результати виборів депутатів міськради, після чого найстарший депутат ради Роман Грицевич зачитав присягу депутата.

Депутати також проголосували за створення лічильної комісії, яка обере тимчасову президію міськради. За рішенням ради, до неї увійдуть по одному депутату від кожної партії.

Після засідання Сліпецький заявив журналістам, що наразі комісія встановлює результати виборів мера Львова, і щойно їх буде встановлено, депутати знову зберуться на сесію, щоб представити нового голову Львівської об'єднаної територіальної громади.

Відповідаючи на запитання про доцільність проведення сесії саме 24 листопада Сліпецький зазначив, що йдеться не про доцільність, а про виконання вимог закону.

«У нас є закон, який зобов'язує провести першу сесію в певний термін. Ми і так уже провели сесію пізніше», ─ сказав він.

Як повідомлялося, Львівська міська ТВК видала постанову про проведення першої сесії новообраних депутатів Львівської міської ради у вівторок, 24 листопада. Спочатку планувалось, що сесію проведуть у грудні, однак після скарг депутатів ТВК вирішила скликати депутатів раніше.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що мерія буде оскаржувати рішення про скликання сесії до обрання голови Львівської міської ради. Він заявив, що розцінює проведення сесії 24 листопада як спробу узурпації влади з боку депутатів.

До слова, у Львові за крісло міського голови боролися чинний мер Андрій Садовий та кандидат від «ЄС» Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

Екзит-поли студії Савіка Шустера показали перемогу у другому турі чинного мера Садового, який отримав 62,8%, його опонент Синютка - 37,2%.

Також повідомлялося, що Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова.