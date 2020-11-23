Порошенко привітав Третяка з перемогою на виборах міського голови Рівного
Вдячний всім виборцям, які зробили свідомий вибір на користь нашого кандидата, зазначив Порошенко
Про це лідер «ЄС» написав на своїй сторінці у Facebook.
«Щиро вітаю з переконливою і заслуженою перемогою Олександра Третяка у другому турі на виборах міського голови у Рівному! Величезне дякую всій рівненській команді за фантастичну роботу! Вдячний всім виборцям, які зробили свідомий вибір на користь нашого кандидата!», – написав Порошенко.
Нагадаємо, кандидат від «Європейської Солідарності» Олександр Третяк виграє на виборах мера у Рівному.
За даними підрахунку 100% протоколів, він набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.
Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянами за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда «ЄС» йшла до людей.
Народний депутат від партії «ЄС» Володимир Ар’єв заявив, що Олександра Третяка вже привітали з команди опонента.