Порошенко привітав Третяка з перемогою на виборах міського голови Рівного

Петро Порошенко привітав Олександра Третяка з перемогою на виборах міського голови Рівного

Вдячний всім виборцям, які зробили свідомий вибір на користь нашого кандидата, зазначив Порошенко

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав Олександра Третяка із перемогою на виборах міського голови Рівного.

Про це лідер «ЄС» написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щиро вітаю з переконливою і заслуженою перемогою Олександра Третяка у другому турі на виборах міського голови у Рівному! Величезне дякую всій рівненській команді за фантастичну роботу! Вдячний всім виборцям, які зробили свідомий вибір на користь нашого кандидата!», – написав Порошенко.

Нагадаємо, кандидат від «Європейської Солідарності» Олександр Третяк виграє на виборах мера у Рівному.

За даними підрахунку 100% протоколів, він набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянами за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда «ЄС» йшла до людей.

Народний депутат від партії «ЄС» Володимир Ар’єв заявив, що Олександра Третяка вже привітали з команди опонента.