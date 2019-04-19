В Євросоюзі прокоментували рішення суду щодо націоналізації «Приватбанку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у справі «Привату»

ЄС продовжує підтримувати зусилля НБУ щодо реформування фінансового сектору України

Представництво ЄС в Україні зробило заяву після рішення суду про незаконність націоналізації «Приватбанку».

Відповідна заява розміщена на сторінці представництва ЄС у Facebook.

У ЄС нагадали, що в 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного банку України (НБУ) націоналізувати «Приватбанк», на прохання колишніх власників, як єдиного ефективного методу захисту вкладників банку - українського народу та бізнесу.

«У світлі цього ми вітаємо реформу корпоративного управління «Приватбанку» на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнес-моделі, що вже призвело до посилення ефективності та стабільності всієї банківської системи», - йдеться в заяві.

Водночас наголошується, що ЄС продовжує підтримувати зусилля НБУ щодо реформування фінансового сектору України, у тому числі шляхом запровадження принципів розумного корпоративного управління, а також зусиль Міністерства фінансів щодо реформування корпоративного управління в державних банках.

«Важливо, щоб влада продовжувала свої зусилля для стягнення збитків від колишніх власників та пов'язаних сторін збанкрутілих банків. Звинувачення та судовий розгляд мають повною мірою використовувати висновки звіту Kroll, замовлені НБУ. Міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері», - йдеться в заяві представництва ЄС.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізація «Приватбанку».

Напередодні Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Натомість Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».