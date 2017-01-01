Євросоюз сподівається, що Росія вгамує своїх бойовиків на Донбасі

Гуманітарна і безпекова ситуація на сході України значно погіршилася - заявили в ЄС

У Євросоюзі висловлюють занепокоєння загостренням ситуації на непідконтрольних Києву територіях у Донецькій та Луганській областях, включаючи відкликання Росією своїх офіцерів із Спільного центру координації та контролю (СЦКК). Про це заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич, повідомляє Укрінформ. «Гуманітарна і безпекова ситуація на сході



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Гуманітарна і безпекова ситуація на сході України значно погіршилася - заявили в ЄС

У Євросоюзі висловлюють занепокоєння загостренням ситуації на непідконтрольних Києву територіях у Донецькій та Луганській областях, включаючи відкликання Росією своїх офіцерів із Спільного центру координації та контролю (СЦКК).

Про це заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич, повідомляє Укрінформ.

«Гуманітарна і безпекова ситуація на сході України значно погіршилася, де фіксується найбільша кількість порушень режиму припинення вогню після лютого 2017 року», - відзначили у ЄС.

Як наголошується, режим припинення вогню повинен дотримуватися, а спостерігачі ОБСЄ повинні мати доступ до усієї території, визначеної мандатом їх відповідальності.

«Ми очікуємо, що особливо Росія має негайно застосувати свій вплив на сепаратистів у цьому зв'язку», - йдеться у заяві.

У Євросоюзі окремо наголосили, що відкликання Росією офіцерів із СЦКК також несе серйозні негативні наслідки для стабілізації на лінії зіткнення.

«Європейський Союз продовжує підтримувати дипломатичні зусилля щодо виконання Мінських домовленостей на засадах сталого вирішення конфлікту на сході України та поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України», - запевнили в ЄС.

Як відомо, напередодні у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.