МЗС Естонії: обставини зустрічі Борреля і Лаврова гідні жалю

На днях верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим

Естонія вважає, що Боррель мав дати Росії чіткий сигнал про те, що країни ЄС вимагали запровадження санкцій за систематичне і масштабне порушення прав людини в РФ

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс розкритикувала верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля за його візит до Росії.

Про це повідомляє Delfi.ee.

За її словами, обставини зустрічі Жозепа Борреля і глави російського МЗС Сергія Лаврова гідні жалю.

«Я ще до візиту сказала, що однією з попередніх умов цієї зустрічі повинна була бути можливість зустрітися з Олексієм Навальним. На жаль, Навальний, як і раніше, перебуває у в'язниці і його вже звинувачують у нових «злочинах». Щонайменше, можна було спробувати зустрітися з дружиною Олексія Навального, або з ким-небудь з представників Фонду боротьби з корупцією», – сказала Лійметс.

Вона зазначила, що Боррель мав дати Росії чіткий сигнал про те, що країни ЄС, в тому числі Естонія, вимагали запровадження санкцій за систематичне і масштабне порушення прав людини в РФ. Крім того, слід було б чітко засудити російську агресію на Донбасі, анексію Криму і «торпедування» Мінських угод з боку РФ.

«На жаль, і цього не сталося. Вкрай прикро, що саме під час візиту високопоставленого представника в Москву в Росії дипломати трьох країн ЄС були безпідставно оголошені персонами нон грата. Цим Росія дала черговий сигнал, що її не цікавить співпраця і діалог по суті», – сказала Лійметс.

Вона додала, що також викликає питання, чому Боррель привітав Росію з вакциною «Супутник V» і піддав критиці США.

Напередодні Боррель заявив, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.

До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Зазначимо, у Росії раптово помер медик, який лікував Навального після отруєння. Йому було 55 років.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.