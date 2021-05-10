Військову концепцію Євросоюзу розроблятиме учасник «принизливого» візиту до Путіна

Рада Європейського Союзу доручила розробити проєкт оборонного документа Жозепу Боррелю

Глава дипломатії Євроссоюзу Жозеп Боррель у листопаді представить на обговорення перший проєкт військової концепції ЄС «Стратегічний компас». Відповідну заяву розмістили на сайті Ради ЄС.

«Концепція «стратегічний компас» підвищить і направить реалізацію рівня амбіцій в області безпеки і оборони. Тому Рада закликає Верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки представити перший проєкт «стратегічного компаса» для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року», – йдеться в заяві.

Відзначається, що ЄС повинен просувати свої інтереси і цінності і вміти протистояти загрозам і викликам глобальної безпеки.

Раніше Боррель заявляв, що Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії з НАТО.

Як повідомлялося раніше, чотирнадцять країн Євросоюзу, включаючи Німеччину і Францію, змогли домовитися про створенні сил швидкого військового реагування. Вони зможуть втручатися в міжнародні конфлікти на ранньому етапі їх розвитку.

Нагадаємо, що у лютому група з понад 80 європейських парламентаріїв підписала лист із закликом відправити у відставку високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля через його «принизливий» візит до Москви.

Під час візиту, який відбувся 7 лютого, Боррелю не вдалося ні добитися звільнення російського опозиціонера Олексія Навального, ні зустрітися з його найближчими соратниками. Саме під час візиту високопоставленого представника в Москву в Росії дипломати трьох країн ЄС були безпідставно оголошені персонами нон грата, а на спільній пресконференції російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вживав неприпустимо різкі висловлювання щодо Євросоюзу, який називав «ненадійним партнером».