Євросоюз виграв спір із США у СОТ щодо пільг для Boeing



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У Єврокомісії вважають рішення СОТ своєю остаточною перемогою

Світова організація торгівлі (СОТ) 28 березня ухвалила рішення, що США, незважаючи на правила та рішення організації, надавали авіабудівному концерну Boeing певні субсидії, що дає змогу Євросоюзу вимагати у США відшкодувань.

Про це повідомляє DW.

У Європейській комісії пояснили, що субсидії давали змогу американському авіабудівнику продавати свої літаки дешевше, що завдавало шкоди європейському концерну Airbus.

У Єврокомісії вважають рішення СОТ своєю остаточною перемогою.

«Рішення СОТ вітають у ЄС, його вітає також авіапромисловість та її працівники«, - заявила 28 березня єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Нагадаємо, у вересні 2017 року СОТ скасувала ухвалене раніше рішення про незаконну виплату владою США субсидій концерну Boeing Co. на виробництво нового авіалайнера 777Х.

Водночас у 2011 році Світова організація торгівлі ухвалила, що американський літакобудівний концерн користувався незаконними субсидіями від влади Сполучених Штатів.