Прем'єр Нідерландів не поїде на саміт ЄС, якщо там буде Путін

Таке рішення Рютте пов'язане з причетністю Росії до катастрофи MH17 на Донбасі

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте відмовився від участі в саміті Євросоюзу, на який канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити президента РФ Володимира Путіна. Рішення глави нідерландського уряду пов'язане з причетністю Росії до катастрофи MH17 на Донбасі. Про це Марк Рютте повідомив перед початком засідання Євроради.

«Я не заперечую проти того, щоб з Володимиром Путіним зустрілися два лідери (Меркель і президент Франції Еммануель Макрон – ред.) Сам Я не буду зустрічатися з Володимиром Путіним як (представник – ред.) Євросоюзу», – сказав Рютте після прибуття на засідання Євроради.

Як пояснив журналіст нідерландського видання Trouw Крістоф Шмідт, таке рішення Рютте пов'язане з причетністю Росії до катастрофи MH17 на Донбасі.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Ангели Меркель запросити на саміт глав держави ЄС Володимира Путіна. Її підтримав французький лідер Еммануель Макрон.

Нагадаємо, президент США Джо Байден обговорить тему російського газопроводу «Північний потік-2» з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на саміті G7.