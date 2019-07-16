Євросоюз ввів жорсткі санкції проти Північної Кореї
Санкції ЄС проти КНДР є жорсткішими, ніж проти будь-якої іншої країни
Міністри продовжили санкції проти осіб та установ, які включають заборону на подорожі та заморожування рахунків, відповідне рішення наразі вже оприлюднене на сайті Європейської Ради.
«Санкції ЄС проти КНДР є жорсткішими, ніж проти будь-якої іншої країни. Вони ухвалені у відповідь на дії з розробки ядерної зброї та балістичних ракет, які порушують численні резолюції РБ ООН. ЄС не лише підтримує санкції, введені ООН, але також застосовує власний автономний санкційний режим проти КНДР, який доповнює та посилює санкції, ухвалені ООН», - йдеться у документі.
При цьому Євросоюз ще раз наголосив, що тривалий мир та запровадження без’ядерного статусу Корейського півострова має досягатися мирними засобами. З огляду на це, має продовжуватися дипломатичний процес, як єдиний шлях для досягнення цієї мети.