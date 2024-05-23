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Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Глядачі Театру Франка мали розвагу 22 травня: дивилися як чиновник «Укрзалізниці» їв червону ікру ложкою
фото: glavcom.ua

Лещенко з друзями відвідав показ нової вистави модного режисера Івана Уривського. Глядачів вразила поведінка цієї компанії

Позаштатний радник керівника Офісу президента та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко 22 травня відвідав виставу «Марія Стюарт» у Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка у Києві. Під час антракту Лещенко та його колеги не пішли до буфету, а влаштували перекус просто перед входом до мистецького закладу на очах у сотень глядачів. Представник топ-менеджементу «Укрзалізниці» буквально ложкою їв ікру з банки. Відповідні фото «Главкому» надали очевидці, які цей вечір також проводили у театрі І. Франка.

Лещенко поділився делікатесом з друзями
Лещенко поділився делікатесом з друзями
фото: glavcom.ua

Попри те, що через тривогу антракт затягнувся майже на годину. Трапеза відомого політика на вулиці так і не завершилася. Їсти він продовжив і після скасування тривоги вже у глядацькій залі головного драматичного театру країни, нехтуючи мінімальними правилами етикету.

Вечеря продовжилася у глядацькій залі. Тут «в хід» пішли бутеброди
Вечеря продовжилася у глядацькій залі. Тут «в хід» пішли бутеброди
фото: glavcom.ua

Компанію Лещенку у цей вечір складали ще декілька відомих людей. Зокрема, народна депутатка восьмого скликання Світлана Заліщук, з якою у Лещенка раніше були стосунки. Під театром також було помічено міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, а також модельєрку Лілію Пустовіт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка 24 квітня представив виставу «Марія Стюарт» режисера Івана Уривського. Зараз тривають прем'єрні покази постановки, в якій задіяні два альтернативні склади акторів.

Вистава «Марія Стюарт» режисера Івана Уривського
Вистава «Марія Стюарт» режисера Івана Уривського
фото: glavcom.ua

П'єса «Марія Стюарт» Фрідріха Шиллера створена на основі документальних матеріалів про життя останньої католицької королеви Шотландії Марії Стюарт. Це історія протистояння двох двох королев. Квитки на нову постановку відразу ж були розкуплені на кілька місяців наперед.

Роль королеви Єлизавети в альтернативних складах виконують народні артистки України Лариса Руснак та Тетяна Міхіна, роль Марії народна артистка України Анжеліка Савченко та заслужена артистка Марина Кошкіна.

Детальніше про виставу читайте тут: Режисер легендарної «Конотопської відьми» представив нову виставу: перші фото
Теги: Сергій Лещенко Укрзалізниця театр

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