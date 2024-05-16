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Лещенко знайшов пояснення, чому має право розважатися в клубах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лещенко знайшов пояснення, чому має право розважатися в клубах
Лещенко переконаний – якщо Блінкен може грати в клубі на гітарі, то й він може виступати в столичних клубах
фото з відкритих джерел

«Якщо Блінкен може грати на гітарі, то я маю право грати діджей-сети»

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко вважає, що має право грати в столичних нічних клубах з тієї причини, що держсекретар США Блінкен грав на гітарі під час візиту до Києва.

«Ви знаєте, я йому вдячний, тому що тепер ніхто не може сказати, що я не маю права грати діджей-сети в Києві. Якщо Блінкен може грати на гітарі, то я маю право грати діджей-сети», – вважає посадовець.

Лещенко додав, що його виступи не дуже довгі – тривають близько години, а також не дуже часті.

«Блінкен своїм прикладом показав, що право для мистецтва під час війни теж існує», – додав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен виконав у київському барі «БарменДиктат» пісню Ніла Янга Rockin' In The Free World. Вона була написана в лютому 1989 року. Ще тоді текст пісні критикував президента США Джорджа Буша-старшого його та адміністрацію через його обіцянку президентської кампанії 1988 року Америка стати «добрішою, нижчою нацією».

До слова, пісня Ніла Янга Rockin' In The Free World є символічною як для американців, так і для всього світу, переконаний журналіст Богдан Буткевич. «Це була одна пісня. Але важливо розуміти – яка. А це була Rockin in the Free World Ніла Янга. З якою пов'язаний гучний скандал навколо кого? Правильно – Трампа. Ще в 2020-му році музикант подавав в суд на Трампа за те, що той використовував на своїх передвиборних мітингах ці треки без його дозволу. Тому Блінкен не упустив можливості штрикнути опонента», – розповів він.

На переконання Буткевича, Блінкен показав свою крутість для американського виборця - що він співає в воюючому Києві пісню про музикування у вільному світі.

Читайте також: Гітарний виступ Блінкена. Американці відреагували дуже бурхливо і дуже по-різному
Теги: Сергій Лещенко музика радник Ентоні Блінкен

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