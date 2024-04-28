У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»
«Отелло» – перша вистава Давида Петросяна у театрі Лесі Українки, який до 2022 року носив назву русдрами
27 квітня у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки відбувся перший показ вистави «Отелло» режисера Давида Петросяна. На прем'єрі, яка не обійшлась без конфузів, але завершилася тріумфом побував «Главком».
«Отелло» Шекспіра – трагічна історія про командувача війська Венеційської республіки Отелло. Він здобуває прихильність у доньки сенатора Дездемони, і закохані потайки одружуються. Вони пливуть на Кіпр, де Отелло доручили очолити гарнізон під час війни з Османською імперією. Його помічник Яго і дворянин Родріго готують змову. Яго підбурює Отелло проти Дездемони: нібито вона зраджує того з його заступником. Отелло жорстоко розправляється з коханою, і зрештою дізнається усю правду.
За словами режисера Давида Петросяна, «Отелло» – історія про недовіру, а непевність, сумніви генерала війська щодо свого оточення, описана Шекспіром, висвітлює глибинну деструкцію в суспільстві та у взаєминах між близькими людьми.
«Важливо, що події п’єси починаються з перемоги у війні. Одразу після неї один із героїв намагається вибити собі місце під сонцем – шляхом інтриг, наклепів, підбурювання суспільства. І, власне, жертвою цієї майстерно розіграної партії стає генерал, який цю перемогу здобув. Я не хочу говорити, що сьогодні ця історія пророча, але це серйозне попередження, привід замислитися над проблемою довіри одне до одного і над тим, які випробування чекають на нас після Перемоги», – коментує Петросян.
У виставі задіяні не лише актори театру Лесі Українки, а й запрошені зірки. Зокрема головну роль виконує зірка фільму «Памфір» Олександр Яцентюк. У виставі також задіяні Олександр Форманчук з театру Івана Франка, запрошена актриса Ольга Голдис, яка вже грає у постановці Петросяна у Театрі на Подолі, та провідні актори театру Лесі Українки Юрій Дяк, Євген Лунченко, Олександра Єна, Наталя Доля, Сергій Детюк.
Прем'єрний показ «Отелло» 29 квітня не обійшовся без конфузів: перший трапився ще до початку вистави. Власне, глядачів не пустили в зазначений час до зали. Затримка тривала майже 40 хвилин. І як згодом з'ясувалося, вона трапилася через технічні проблеми з освітленням: театру довелося міняти пульт, яким керує освітлювач сцени. Другий стався вже під час фінального виходу артистів до публіки. Під час овацій та вручення квітів актор Олександр Форманчук послизнувся і впав на похилій сцені, яка мала нагадувати палубу вітрильного корабля.
Зазначимо, «Отелло» – це 15-та вистава Давида Петросяна, його друга цьогорічна новинка після «Процесу» за романом Франца Кафки та перша вистава в театрі Лесі Українки.
Із жовтня 2023 року він працює головним режисером Театру імені Марії Заньковецької у Львові. Також ставить постановки у столичних Театрі імені Івана Франка і Театрі на Подолі. Серед його робіт – «Земля», «Візит», «Цар Едіп», «Кассандра», «Буна».
Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовляється від усіх вистав ексгенерального директора-художнього керівника театру Михайла Резніковича, який два роки тому втік з країни. Про це «Главкому» в ексклюзивному інтерв'ю повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
За даними Карандєєва, актори, які були задіяні у постановках режисера були обурені заявами колишнього керівника театру, які він зробив в інтерв'ю пропагандисту Миколі Єфимовичу.
Як повідомлялося, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка підготував чергову прем'єру: показ вистави «Марія Стюарт» режисера Івана Уривського. І вже зараз квитки на виставу розпродані до липня.
До слова, завдяки благодійному показу вистави «Конотопська відьма» Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка вдалося зібрати 2,35 млн грн. У театрі зазначили, що всі зібрані кошти, як і обіцяли, будуть передані на користь наших захисників і захисниць.
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