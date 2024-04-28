У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»

«Отелло» – перша вистава Давида Петросяна у театрі Лесі Українки, який до 2022 року носив назву русдрами

27 квітня у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки відбувся перший показ вистави «Отелло» режисера Давида Петросяна. На прем'єрі, яка не обійшлась без конфузів, але завершилася тріумфом побував «Главком».

«Отелло» Шекспіра – трагічна історія про командувача війська Венеційської республіки Отелло. Він здобуває прихильність у доньки сенатора Дездемони, і закохані потайки одружуються. Вони пливуть на Кіпр, де Отелло доручили очолити гарнізон під час війни з Османською імперією. Його помічник Яго і дворянин Родріго готують змову. Яго підбурює Отелло проти Дездемони: нібито вона зраджує того з його заступником. Отелло жорстоко розправляється з коханою, і зрештою дізнається усю правду.

Отелло (виконує зірка фільму «Памфір» Олександр Яцентюк) та Дездемона (Ольга Глодис) фото: glavcom.ua

Роль Отелло виконує зірка фільму «Памфір» Олександр Яцентюк фото театру Лесі Українки

За словами режисера Давида Петросяна, «Отелло» – історія про недовіру, а непевність, сумніви генерала війська щодо свого оточення, описана Шекспіром, висвітлює глибинну деструкцію в суспільстві та у взаєминах між близькими людьми.

«Важливо, що події п’єси починаються з перемоги у війні. Одразу після неї один із героїв намагається вибити собі місце під сонцем – шляхом інтриг, наклепів, підбурювання суспільства. І, власне, жертвою цієї майстерно розіграної партії стає генерал, який цю перемогу здобув. Я не хочу говорити, що сьогодні ця історія пророча, але це серйозне попередження, привід замислитися над проблемою довіри одне до одного і над тим, які випробування чекають на нас після Перемоги», – коментує Петросян.

У виставі задіяні не лише актори театру Лесі Українки, а й запрошені зірки. Зокрема головну роль виконує зірка фільму «Памфір» Олександр Яцентюк. У виставі також задіяні Олександр Форманчук з театру Івана Франка, запрошена актриса Ольга Голдис, яка вже грає у постановці Петросяна у Театрі на Подолі, та провідні актори театру Лесі Українки Юрій Дяк, Євген Лунченко, Олександра Єна, Наталя Доля, Сергій Детюк.

Наталя Доля, Юрій Дяк, Сергій Детюк та Олександра Єна на першому плані фото: glavcom.ua

Прем'єрний показ «Отелло» 29 квітня не обійшовся без конфузів: перший трапився ще до початку вистави. Власне, глядачів не пустили в зазначений час до зали. Затримка тривала майже 40 хвилин. І як згодом з'ясувалося, вона трапилася через технічні проблеми з освітленням: театру довелося міняти пульт, яким керує освітлювач сцени. Другий стався вже під час фінального виходу артистів до публіки. Під час овацій та вручення квітів актор Олександр Форманчук послизнувся і впав на похилій сцені, яка мала нагадувати палубу вітрильного корабля.

Зазначимо, «Отелло» – це 15-та вистава Давида Петросяна, його друга цьогорічна новинка після «Процесу» за романом Франца Кафки та перша вистава в театрі Лесі Українки.

Із жовтня 2023 року він працює головним режисером Театру імені Марії Заньковецької у Львові. Також ставить постановки у столичних Театрі імені Івана Франка і Театрі на Подолі. Серед його робіт – «Земля», «Візит», «Цар Едіп», «Кассандра», «Буна».

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовляється від усіх вистав ексгенерального директора-художнього керівника театру Михайла Резніковича, який два роки тому втік з країни. Про це «Главкому» в ексклюзивному інтерв'ю повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За даними Карандєєва, актори, які були задіяні у постановках режисера були обурені заявами колишнього керівника театру, які він зробив в інтерв'ю пропагандисту Миколі Єфимовичу.

Як повідомлялося, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка підготував чергову прем'єру: показ вистави «Марія Стюарт» режисера Івана Уривського. І вже зараз квитки на виставу розпродані до липня.

До слова, завдяки благодійному показу вистави «Конотопська відьма» Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка вдалося зібрати 2,35 млн грн. У театрі зазначили, що всі зібрані кошти, як і обіцяли, будуть передані на користь наших захисників і захисниць.