Очільник Мінкульту розкритикував систему кадрових конкурсів у мистецьких закладах

«Конкурсна процедура, яка виписана у законі, є архаїчною»

Кадрові призначення у мистецьких закладах краще робити за конкурсом, однак нинішня процедура створення конкурсної комісії є архаїчною. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Карандєєв наголосив, що конкурс передбачає створення комісії, яка складається з дев’яти членів. «Троє від органу управління, які транслюють позицію міністра чи керівника, троє від трудового колективу, які в 99% випадків транслюють позицію директора і голосують або за нього, якщо він бере участь у відборі, або за ту кандидатуру, кого він хотів би бачити», – розповів він.

Ще троє, додав в.о. міністра, є так званими представниками громадського сектору. «А вони є ніким іншим, як випадковими людьми, які через жеребкування отримують право приймати рішення щодо долі великого закладу, іноді національного масштабу», – розповів він.

На думку Карандєєва, бажання долучити до прийняття рішення громадськість знайшло свою реалізацію у не зовсім ефективний спосіб.

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовляється від усіх вистав ексгенерального директора-художнього керівника театру Михайла Резніковича, який два роки тому втік з країни. Про це «Главкому» повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

До слова, ексгенеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Герой України Михайло Резнікович дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос». Режисер пожалівся на начебто знищення російської культури в Україні, а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна.