Екскомандир полку «Азов» оцінив підготовку росіян до нового наступу

Росіяни готуються до нового етапу просування своїх військ

Російські війська готуються до нових наступальних дій. Зокрема, окупанти перекидають сили до Луганської і Донецької областей. Про це розповів заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ Максим Жорін в ефірі проєкту «Нічна варта».

За словами Жоріна, росіяни, безумовно, готуються до нового етапу просування своїх військ.

«Скоріш за все, це буде в районі Харківської області. Проте я не виключаю, що вони можуть почати в Харкові давити, розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, щоб ми перекинули сили туди, а в цей час на півдні розгорнути окремий театр подій», – каже військовий.

Жорін додав, що на даний момент, «ми не знаємо точно всіх планів ворога, ми розуміємо сценарій, за яким він може піти».

Нагадаємо, що, за останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила на війні приблизно 473400 осіб особового складу. Зокрема, за останню добу ‒ 1260 осіб.

Нині триває 801-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 27 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка й Андріївка на Донеччині.