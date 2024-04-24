Театр Лесі Українки відмовляється від усіх вистав режисера Резніковича

З сайту театру вже зникли всі назви постановок, до яких був причетний Резнікович

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовляється від усіх вистав ексгенерального директора-художнього керівника театру Михайла Резніковича, який два роки тому втік з країни. Про це «Главкому» в ексклюзивному інтерв'ю повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За даними Карандєєва, актори, які були задіяні у постановках режисера були обурені заявами колишнього керівника театру, які він зробив в інтерв'ю пропагандисту Миколі Єфимовичу.

Нагадаємо, під час розмови з проросійським ведучим Рєзнікович заявив, що виїхав з Києва, адже «не зміг змиритися, що в останні два роки послідовно знищується велика російська культура», а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна.

У театрі зокрема більше не планують показувати виставу «Фальшива нота», у якій кілька років грали такі актори як Станіслав Москвін (також виїхав до Чехії з початком вторгнення), Дмитро Савченко, Олег Замятін, Олег Савкін, Олександр Хорошко, Андрій Коваленко та інші. Також театр відмовляється від вистав: «У полоні пристрастей (Камінний господар)», «Насмішкувате моє щастя», «Оголена зі скрипкою» і т.д.

Вистава «Фальшива нота». Актори Олег Замятін та Андрій Коваленко фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

З сайту театру всі назви, пов'язані з Рєзніковичем, уже зникли, повідомив Карандєєв.

Нагадаємо, ексгенеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Герой України Михайло Резнікович дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос». Режисер пожалівся на начебто знищення російської культури в Україні, а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна. При цьому Резнікович, колеги якого третій рік потерпають від ракетних обстрілів, боронять країну, не почули жодного слова на їх захист. Натомість екскерівник погоджувався з закидами пропагандиста про виправданість так званої воєнної спецоперації Путіна.

Михайло Резнікович хвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна фото з відкритих джерел

Також досі чинний Герой України наголошує, що люди в Україні та люди в Росії «близькі у всіх відношеннях». А кенселінг російської культури після початку повномасштабного вторгнення режисер називає «штучним розривом».

«Цей розрив, на мою думку, ні до чого хорошого на Україні, в Україні не призведе. І поїхав я тому, що не можу цього прийняти, розумієте, ну це, м'яко кажучи, нонсенс. Коли у Венесуелі відкривають пам'ятник Пушкіну, і коли у Києві на Брест-Литовському проспекті його зносять. Ну це ж не нормально, це не природно», – бідкається режисер.

Рєзнікович також впевнений, що такі події в Україні тимчасові, а людей, які не погоджуються із забороною російської культури, «просто залякали».

Нагадаємо, за інформацією Мінкульту, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон і не збирався повертатись до керування театром. А звільнення з посади відомого театрала відбулось за його ініціативою, наголосили у відомстві.

До слова, Резнікович затято критикує діяльність театру без нього. 4 липня 2023 року режисер, наприклад, завів мову про необхідність повернення російської мови на сцену.

Також Шевченківський районний суд Києва залишив без задоволення позов колишнього генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Героя України Михайла Резніковича проти Міністерства культури та інформаційної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 3 жовтня.

До слова, Резнікович затято критикує діяльність театру без нього. Режисер, наприклад, завів мову про необхідність повернення російської мови на сцену.