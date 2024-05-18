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85-річний режисер, який втік з України, отримав посаду у Москві

Катерина Іванова
glavcom.ua
85-річний режисер, який втік з України, отримав посаду у Москві
Резнікович, який нещодавно розповідав, що виїхав з Києва, адже «не зміг змиритися, що в останні два роки знищується російська культура», знову пожалівся, що Україна позбувається російської спадщини
фото: rg.ru

Місяць тому Резнікович дав скандальне інтерв'ю ворожим пропагандистам. Кремль відразу віддячив

Ексгенеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Михайло Резнікович, який виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення, став викладачем в Російському інституті театрального мистецтва (ГИТИС). Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Одіозний режисер вже провів перше заняття для майбутніх російських режисерів. Під час лекції він розповів, як на нього вплинула творчість Чехова і вкотре «зізнався у любові» до російського мистецтва: «Російська класика з її глибинним розумінням людської душі сформувала мене як справжнього творця».

До того ж, Резнікович, який нещодавно розповідав, що виїхав з Києва, адже «не зміг змиритися, що в останні два роки знищується російська культура», знову пожалівся, що Україна позбувається російської спадщини.

«Чому таке сьогодні можливе в Європі і взагалі у світі? Тому що багатьом президентам по сорок років, і вони не пам'ятають тих жахів війни. У них немає страху і немає прожитого горя, яке б їх зупинило. Я дитина війни і пам'ятаю, як вішали фашистів у Києві», – поскаржився режисер.

За інформацією пропагандистського видання, Резнікович продовжить читати лекції для російських студентів.

Нагадаємо, місяць тому Герой України Михайло Резнікович дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос». Режисер пожалівся на начебто знищення російської культури в Україні, наголосив, що люди в Україні та люди в Росії «близькі у всіх відношеннях», а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна. 

При цьому колеги Резніковича, які третій рік потерпають від ракетних обстрілів та боронять країну, не почули жодного слова на їх захист. Натомість екскерівник погоджувався із закидами пропагандиста про виправданість так званої воєнної спецоперації Путіна. Після цього інтерв'ю у театрі відмовилися від усіх вистав одіозного режисера, а з сайту театру зникли всі згадки про Резніковича.

До слова, Резнікович затято критикує діяльність театру без нього і заявляв про необхідність повернення російської мови на сцену. Водночас, столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр і готує нові гучні постановки.

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Теги: дитина звільнення Михайло Резнікович кордон Україна Герой України театр культура

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