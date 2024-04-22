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Режисер легендарної «Конотопської відьми» представив нову виставу: перші фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Режисер легендарної «Конотопської відьми» представив нову виставу: перші фото
П'єса «Марія Стюарт» створена на основі документальних матеріалів про життя останньої католицької королеви Шотландії
фото: glavcom.ua

Квитки на усі покази у театрі Франка на прем'єрну виставу до липня вже розпродані

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка підготував чергову прем'єру: 24 квітня на глядачів чекає перший показ вистави «Марія Стюарт» режисера Іван Уривський. І вже зараз квитки на виставу розпродані до липня.

Сьогодні ж відбувся допрем'єрний показ, на якому побував «Главком».

П'єса «Марія Стюарт» Фрідріха Шиллера створена на основі документальних матеріалів про життя останньої католицької королеви Шотландії Марії Стюарт. Це історія протистояння двох великих жінок, конфлікту двох королев. Про престол, сутність природи влади. Вже більше двох століть вона розповідає про ціну свободи, вічний конфлікт між «розумом» і «емоціями» у душі людини, силу впливу громадської думки на життя людини. Про боротьбу за панування, яка нівечить їхні долі.

Народна артистка Анжеліка Савченко у ролі Марії Стюарт
Народна артистка Анжеліка Савченко у ролі Марії Стюарт
фото: glavcom.ua
Дві королеви: Марія та Єлизавета (Анжеліка Савченко та Татяна Міхіна)
Дві королеви: Марія та Єлизавета (Анжеліка Савченко та Татяна Міхіна)
фото: glavcom.ua

Сайт театру обіцяє: «Марія Стюарт» у постановці Івана Уривського – не реконструкція подій минулого, а, скоріше, позачасова історія внутрішньої боротьби та двоїстості сутності людини. Це не легенда, вкрита музейним пилом, а історія про нас теперішніх, про людей, які роблять свій вибір щодня», – йдеться в описі вистави.

Режисер легендарної «Конотопської відьми» представив нову виставу: перші фото фото 1
фото: glavcom.ua
Режисер легендарної «Конотопської відьми» представив нову виставу: перші фото фото 2
фото: glavcom.ua

Треба зазначити, що такий прийом режисер вже використовував недавно у скандальній постановці «Хазяїн» за п'єсою Івана Карпенка-Карого. Як повідомляв «Главком», там також події перенесені у сучасність, а герой Зеленський став Залуським, що спричинило гучне обговорення.

Як можна побачити на сайті театру у розділі попереднього бронювання, вільних квитків на виставу «Марія Стюарт» немає до липня. Хоча вже заплановано сім показів.

Дві королеви: Марія та Єлизавета (Анжеліка Савченко та Татяна Міхіна)
Дві королеви: Марія та Єлизавета (Анжеліка Савченко та Татяна Міхіна)
фото: glavcom.ua
В альтернативному складі акторів, які задіяні у виставі, роль королеви Єлизавети грає народна артистка Лариса Руснак
В альтернативному складі акторів, які задіяні у виставі, роль королеви Єлизавети грає народна артистка Лариса Руснак
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Facebook

На допрем'єрному показі роль королеви Єлизавети виконала народна артистка України Тетяна Міхіна, роль Марії Народна артистка України – Анжеліка Савченко. У альтернативному складі ці ролі виконуватимуть народна артистка Лариса Руснак та заслужена артистка Марина Кошкіна.

У виставі також були задіяні актори Іван Шаран, Акмал Гурєзов, Дмитро Чернов, Павло Москаль, Віталій Ажнов, Михайло Дадалев.

Режисер легендарної «Конотопської відьми» представив нову виставу: перші фото фото 3
фото: glavcom.ua
Режисер легендарної «Конотопської відьми» представив нову виставу: перші фото фото 4
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, ім'я режисера-постановника Івана Уривського останній рік згадується через гучний успіх його постановки «Конотопська відьма» за однойменною повістю драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка. Вона завоювала популярність не лише серед глядачів Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка, а й стала сенсацією в соціальних мережах. Постановка також отримала Шевченківську премію. Тому сам режисер задав дуже високу планку, яку перевершити тепер – завдання надскладне не лише для його колег, а й для самого Уривського.

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Завдяки благодійному показу вистави «Конотопська відьма» Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка вдалося зібрати 2,35 млн грн. У театрі зазначили, що всі зібрані кошти, як і обіцяли, будуть передані на користь наших захисників і захисниць.

Прем’єра «Конотопської відьми» режисера Івана Уривського відбулась навесні 2023 року. Пік її популярності настав восени. Тоді повний зал скуповували за 30 хвилин, пригадує Уривський. Популярний проєкт і онлайн: відео з хештегом «конотопська відьма» зібрали 32,1 млн переглядів у TikTok, а в Instagram з цим хештегом опубліковано понад 1000 дописів.

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Нагадаємо, 11 грудня відбувся перший благодійний показ вистави «Конотопська відьма» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ’яненка, завдяки якому вдалося зібрати 1,77 млн грн на потреби українських захисників.

Теги: Київ театр Театр Франка

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